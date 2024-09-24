14年大聯盟生涯「自始至終」　洛磯球星布萊克曼宣布年底退休

▲洛磯布萊克曼（Charlie Blackmon）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

4屆全明星、2017國聯打擊王布萊克曼（Charlie Blackmon）今天（台灣時間24日）在個人社群上宣布，將在本賽季結束後退休，結束14年大聯盟生涯；值得一提的是，布萊克曼生涯14個賽季全部都是在洛磯隊度過，難能可貴。

布萊克曼在落磯隊效力14個賽季，是隊史三壘安打最多的球員（67支），布萊克曼的出場場次（1618）、得分（991）、安打（1797）、二壘安打（333）、總長打數（626）和總上壘數（2942）均排名隊史第二；布萊克曼還在2017年以3成31的高打擊率贏得國聯打擊王。

Since Charlie Blackmon has announced that he’s retiring, I wanted to highlight his 2017 season. He had 213 hits, 14 triples, 37 homers, 104 RBI, a .331 batting average, and an impressive 1.000 OPS. What a season. He was an All Star and placed 5th in NL MVP. pic.twitter.com/mjqUaH4aJP — MLB Hall of Pretty Good Podcast (@hallofgoodpod) September 24, 2024

「小時候你玩遊戲是因為你喜歡它，其他的都不重要，我仍然這樣玩遊戲（指棒球），但我不再覺得自己像個孩子了，我的觀點改變了；我很幸運能夠將丹佛市和科羅拉多落基山脈稱為我整個職業生涯的棒球之家，我感謝這個組織、我的隊友以及大多數落磯球迷的支持，懷著一顆感恩的心和一份職業生涯的回憶，我選擇了一條新的道路，」布萊克曼在社群上發文表示。

CHARLIE BLACKMON OWNS THE LOS ANGELES DODGERS pic.twitter.com/ByOOXFvLma — DNVR Rockies (@DNVR_Rockies) September 22, 2024

布萊克曼最初在2008年第二輪選秀中被落磯隊從佐治亞理工學院相中，2011年6月7日，布萊克曼在球隊交手聖地亞哥教士隊的比賽中生涯首次在大聯盟出賽；今年38歲的布萊克曼生涯平均打擊率為2成92，轟出226支全壘打外加148次盜壘。他也曾兩度贏得銀棒獎（2016、2017）。

How it started vs How it Ended.



Congratulations on an incredible career, Charlie Blackmon! pic.twitter.com/SQfiD1I2W8 — Baseball King (@BasebaIlKing) September 23, 2024

「當布萊克曼告訴我他的退休計劃時，我有點激動，我相信很多球迷在看到落磯隊史最偉大球員之一將不再上場的消息時也會如此，」落基隊老闆福特（Dick Monfort）在聲明中說道，「他對棒球比賽、這個組織和球迷的熱情奉獻每天都在展現，我非常感謝他在14年來的每場比賽和每一次打擊中傾注了全部心血，布萊克曼骨子裡就是個落磯人。」

「我將跳過那道柵欄，對抗那頭野獸，並擁抱我人生的下一階段，」布萊克曼在社群媒體最後表示。