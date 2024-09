14年大聯盟生涯「自始至終」　洛磯球星布萊克曼宣布年底退休

▲洛磯布萊克曼(Charlie Blackmon)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

4屆全明星、2017國聯打擊王布萊克曼(Charlie Blackmon)今天(台灣時間24日)在個人社群上宣布,將在本賽季結束後退休,結束14年大聯盟生涯;值得一提的是,布萊克曼生涯14個賽季全部都是在洛磯隊度過,難能可貴。

布萊克曼在落磯隊效力14個賽季,是隊史三壘安打最多的球員(67支),布萊克曼的出場場次(1618)、得分(991)、安打(1797)、二壘安打(333)、總長打數(626)和總上壘數(2942)均排名隊史第二;布萊克曼還在2017年以3成31的高打擊率贏得國聯打擊王。

Since Charlie Blackmon has announced that he’s retiring, I wanted to highlight his 2017 season. He had 213 hits, 14 triples, 37 homers, 104 RBI, a .331 batting average, and an impressive 1.000 OPS. What a season. He was an All Star and placed 5th in NL MVP. pic.twitter.com/mjqUaH4aJP