12強棒球賽票價公布！中華對戰日、韓最貴3380元

▲世界12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

2024年世界12強棒球賽B組預賽11月13日到18日，在台北大巨蛋及天母球場進行，今天公布票價，台北大巨蛋有中華隊的票價最貴3380元，最便宜680元。

中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲分在預賽B組，將於台灣時間11月13日在日本名古屋巨蛋由日本隊出戰澳洲，中華隊在11月13日下午6點在台北大巨蛋出戰韓國，多明尼加與古巴在天母交手。

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之後B組賽事在台北大巨蛋及天母球場進行，一直進行到11月18日，中華隊分別在11月14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，都是下午6點在台北大巨蛋。

▲世界12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

今天舉辦記者會宣布票價，中華隊在台北大巨蛋對韓國及日本的票價，內野最貴是3380元，其次是3180元、2980元、2480元、2280元、1380元、680元不等，外野則是1880元、1380元。

台北大巨蛋中華隊對其它球隊，以及非中華隊對戰日本、韓國的票價，內野最貴是3080元，其次是2280元、2680元、1880元、1580元、580、280元不等，外野則是1280元、580元。

天母賽事票價是980元、680元、500元，雙人席1480元、家庭席6680元。

▲世界12強棒球賽票價 。（圖／悍創提供）

中華隊5場賽事及日韓大戰購買就一起應援A/B區、戰力應援區入場贈品有每天不同款式的紀念T恤，其餘區域進場禮則是紀念資料夾和紀念徽章。

大巨蛋賽事限量套票搶先開賣，包括大巨蛋全部場次門票及賽事紀念掛袋，就一起應援A區售價19080元、內野中央區12480元。

大巨蛋限量套票，中信卡友優先購在9月27日中牛12點，全面開賣是9月28日中午12點，大蛋場次單場票，中信卡友限區限量優先購是10月3日中午12點，全面開賣是10月4日中午12點。

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▲世界12強棒球賽票價 。（圖／悍創提供）