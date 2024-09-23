首位大聯盟2000次奪三振日本球員　達比修有：非常高興

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日本強投達比修有在今天（台灣時間23日）對陣芝加哥白襪隊的比賽中，主投6.1局飆出9次三振，達成大聯盟生涯2000次三振的里程碑，為日本第一人；達比修有賽後也談到這一路上的心路歷程，並表示自己非常滿意。

Yu Darvish is the first Japanese-born pitcher to reach 2,000 career strikeouts! pic.twitter.com/TsMbxY6SyJ [廣告]請繼續往下閱讀... September 22, 2024

達比修有本戰先發6.1局被敲出3支安打含兩轟責失2分，飆出9次三振，雖然退場休息時處於敗投候選人，但教士打線在8局下半展開反攻，艾瓦雷茲（Luis Arraez）追平二壘安、小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr）補上一發陽春彈，教士最終4比2完成逆轉勝，達比修有也達成大聯盟生涯2000次三振里程碑，目前累積2003K。

YU 2K!



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比賽結束後，達比修有接受NHK電視台的訪談，首先被問到「在主場最後一戰，談談球隊在廣大球迷面前上演逆轉勝的想法」，達比修有說，「球隊現在的士氣非常高。能以這麼好的狀態前往客場真的很棒。」

接著達比修有回顧自己今天的投球表現並回應道，「雖然有兩次失誤（被擊出兩支全壘打），但最終能投出這麼長的局數並取得勝利，我感到很滿意。」

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除此之外，達比修有也由衷感謝捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）的靈活配球，「我完全信任他，他配了曲球，並且在關鍵時刻搭配二縫線快速球，讓我投得很愉快，」

對於自己成為大聯盟第90位完成2000次三振的投手，達比修有則表示，「無論是在更衣室還是板凳上，許多人向我道賀，這讓我非常高興。」

隨後記者問道，達比修有在第281場比賽中取得這項成就，三振對你的意義是什麼？達比修有回應，「職業生涯初期，我取得了很多三振，有人說我只考慮三振，這讓我很在意。現在三振被更高評價了，心情有些複雜。但三振是最可靠的出局方式之一，所以我覺得非常重要。」

"That doesn’t happen by accident. I’m just really grateful for all the help I have gotten along the way.”#Padres' Yu Darvish becomes first Japanese-born pitcher to collect 2000 Ks, might have more in the tank after his break in the season. https://t.co/ZeRrcCkpQR pic.twitter.com/xESrQwxzQP — Jeff Sanders (@sdutSanders) September 23, 2024

同時達比修有也表示自己目前狀態相當不錯，控球也很好，如果能再多一點力量就更好了，而球隊也將前往洛杉磯進行與道奇的天王山大戰，達比修有說，「雖然我不會在洛杉磯的比賽中投球，但我會全力支持球隊，我們希望能夠贏得系列賽的勝利。」