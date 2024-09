首位大聯盟2000次奪三振日本球員　達比修有：非常高興

▲達比修有。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士日本強投達比修有在今天(台灣時間23日)對陣芝加哥白襪隊的比賽中,主投6.1局飆出9次三振,達成大聯盟生涯2000次三振的里程碑,為日本第一人;達比修有賽後也談到這一路上的心路歷程,並表示自己非常滿意。

達比修有本戰先發6.1局被敲出3支安打含兩轟責失2分,飆出9次三振,雖然退場休息時處於敗投候選人,但教士打線在8局下半展開反攻,艾瓦雷茲(Luis Arraez)追平二壘安、小塔蒂斯(Fernando Tatis Jr)補上一發陽春彈,教士最終4比2完成逆轉勝,達比修有也達成大聯盟生涯2000次三振里程碑,目前累積2003K。

比賽結束後,達比修有接受NHK電視台的訪談,首先被問到「在主場最後一戰,談談球隊在廣大球迷面前上演逆轉勝的想法」,達比修有說,「球隊現在的士氣非常高。能以這麼好的狀態前往客場真的很棒。」

接著達比修有回顧自己今天的投球表現並回應道,「雖然有兩次失誤(被擊出兩支全壘打),但最終能投出這麼長的局數並取得勝利,我感到很滿意。」

除此之外,達比修有也由衷感謝捕手東岡凱爾(Kyle Higashioka)的靈活配球,「我完全信任他,他配了曲球,並且在關鍵時刻搭配二縫線快速球,讓我投得很愉快,」

對於自己成為大聯盟第90位完成2000次三振的投手,達比修有則表示,「無論是在更衣室還是板凳上,許多人向我道賀,這讓我非常高興。」

隨後記者問道,達比修有在第281場比賽中取得這項成就,三振對你的意義是什麼?達比修有回應,「職業生涯初期,我取得了很多三振,有人說我只考慮三振,這讓我很在意。現在三振被更高評價了,心情有些複雜。但三振是最可靠的出局方式之一,所以我覺得非常重要。」

"That doesn’t happen by accident. I’m just really grateful for all the help I have gotten along the way.”#Padres' Yu Darvish becomes first Japanese-born pitcher to collect 2000 Ks, might have more in the tank after his break in the season. https://t.co/ZeRrcCkpQR pic.twitter.com/xESrQwxzQP