周思齊引退金句「兄弟齊心大家都愛短今」　出自林明杰象圈圈告白

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟「周董」周思齊昨天（22日）在台北大巨蛋舉行引退儀式，致詞內容感動球迷，但在感性中也有風趣的一面，講到「兄弟齊心」時，卻說「大家都愛短今」，讓全場鼓掌破涕為笑，而這句名言出自前中信兄弟捕手林明杰在2020年圍圈圈時爆笑橋段。

周思齊昨天的引退儀式感人熱淚，當他講到「應該很多人不知道我為什麼要找這些老學長，就像我剛說的（哽咽擦淚），因為我們就是兄弟，兄弟齊心，」接著問「阿坤下一句是什麼？（全場笑），」見江坤宇沒有回答，他說出，「大家都愛短今。」全場鼓掌笑了出來。

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此時人在現場的短今出現在大螢幕中，雙手放在頭上比出「愛心」。而這一句「兄弟齊心，大家都愛短今」成為昨天引退儀式的「金句」。

「短今」在社群平台上發文，「沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住，引退儀式後的記者會，有記者提出為什麼周董會說『兄弟齊心，我愛短今』，周董才分享當年象圈圈的故事，由大學長思齊、志豪發想的，比賽開始前凝聚向心力的小儀式。」

周董說：「如果短今退休了，請大家繼續愛她。」短今說，「眼淚真的忍不住，你怎麼能不愛他。今天不是結束、不是離開，而是傳承的開始，謝謝你，周董，我的青春裡伴隨了歡笑與淚水，謝謝你陪我們走過這段旅程，你辛苦了」。

▲中信兄弟周思齊引退儀式 。（圖／中信兄弟提供）

其實「兄弟齊心，我愛短今」這一句話出自前中信兄弟林明杰在2020年8月26日時所言。當年中信兄弟賽前野手有圍成「象圈圈」的習慣，林明杰前一天（25日）在該年球季首度升上一軍，馬上先發蹲捕敲出二壘安打，幫助球隊取勝。

隔天兄弟賽前「象圈圈」，時任隊長林智勝點名由林明杰主講，林明杰一開始很正經的說，最後他說，「我們穿的是兄弟的衣服，兄弟齊心，下一句大家都知道，阿坤下一句是什麼？」旁邊的江坤宇回答：「其力斷金。」

林明杰竟回答：「錯！是我愛短今。」講完，野手們大家爆笑出來，王勝偉大喊：「你在告白嗎？你在告白嗎？」林明杰脫帽鞠躬。