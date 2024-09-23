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最後一分鐘奇蹟進球　英超「榜首大戰」曼城逼平兵工廠

▲史東斯（John Stones）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史東斯（John Stones）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間23日）凌晨英超迎來焦點榜首大戰，由「藍月亮」曼城在主場交手「槍手」兵工廠，整場比賽充滿戲劇性，曼城在傷停補時最後一刻靠著史東斯（John Stones）轟進追平球，幫助球隊最終就以2比2逼平10人兵工廠，驚險保住連48場不敗的主場紀錄。

上半場第9分鐘，曼城薩維尼奧（Savinho）為主將哈蘭德（Erling Haaland）送出一記漂亮的直塞球，後者衝上前將球大力轟向球門成功得分，哈蘭德光速踢進為曼城效力的第100顆進球，幫助球隊首開紀錄取得1比0領先。

哈蘭德這一顆進球是生涯為曼城出場的105場比賽中踢進的第100球，追平C羅（Cristiano Ronaldo）的紀錄，成為最快為歐洲俱樂部踢進100球的球員；C羅曾在2011年為皇馬效力第105場比賽時踢進第100球。

客隊兵工廠也不甘示弱，22分鐘一波自由球的攻勢中，後衛卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）在20碼處起腳射門，球應聲入網，兵工廠扳平比分；隨後加布里埃爾（Gabriel Magalhães）第45分鐘的精彩頭槌幫助球隊再下一城，兵工廠2比1超前。

半場結束前，特羅薩德（Leandro Trossard）因拖延比賽重新開始而被判罰第二張黃牌，雙黃變一紅被勒令退場，兵工廠局面瞬間惡化，讓曼城在下半場的進攻如海嘯般席捲至兵工廠的大門，儘管曼城德布勞內（Kevin De Bruyne）因傷缺席，曼城仍在比賽最後將比數追平。

傷停補時第97分鐘，史東斯在禁區內把握住反彈球，用巧妙的腳法射門得分，曼城在比賽最後一刻將比分扳平，保住了連48場主場不敗的偉大紀錄。

「我認為多年來，我們已經學會作為一個團隊團結在一起，無論誰在比賽，並且始終做好準備，」史東斯賽後興奮說道，「我試圖繼續前進，進入正確的區域，幸運的是，它落在了我的身上，你知道，我真的很高興打進這樣的進球。」

「我們仍然有這種激情，我們內心的火焰，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後補充表示。

關鍵字： 足球英超曼城兵工廠哈蘭德

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