最後一分鐘奇蹟進球　英超「榜首大戰」曼城逼平兵工廠

▲史東斯(John Stones)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間23日)凌晨英超迎來焦點榜首大戰,由「藍月亮」曼城在主場交手「槍手」兵工廠,整場比賽充滿戲劇性,曼城在傷停補時最後一刻靠著史東斯(John Stones)轟進追平球,幫助球隊最終就以2比2逼平10人兵工廠,驚險保住連48場不敗的主場紀錄。

上半場第9分鐘,曼城薩維尼奧(Savinho)為主將哈蘭德(Erling Haaland)送出一記漂亮的直塞球,後者衝上前將球大力轟向球門成功得分,哈蘭德光速踢進為曼城效力的第100顆進球,幫助球隊首開紀錄取得1比0領先。

哈蘭德這一顆進球是生涯為曼城出場的105場比賽中踢進的第100球,追平C羅(Cristiano Ronaldo)的紀錄,成為最快為歐洲俱樂部踢進100球的球員;C羅曾在2011年為皇馬效力第105場比賽時踢進第100球。

Erling Haaland equals Cristiano Ronaldo’s record as the fastest player to hit 100 goals for a single club in the 21st century pic.twitter.com/2O6tx8007v