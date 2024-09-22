運動雲

>

若打NCAA唐西奇選「亞利桑那」　班凱羅：他天生是杜克的料

記者簡名杉／綜合報導

▲▼獨行俠唐西奇、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)年少就在歐洲籃壇成名，年僅16歲就踏上職業舞台，也因此他並沒有經歷過一般球員的求學過程，近期他受訪談到若自己有機會在美國念大學、打球，會選擇哪一所學校？最終亞利桑那州大雀屏中選，不過奧蘭多魔術新星班凱羅(Paolo Banchero)則認為自己的母校杜克大學才是唐西奇的最佳歸宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇從12歲就加入歐洲豪門皇家馬德里的青年隊，並自16歲起升上職業隊發展，歷經三個賽季後，宣布參加2018年NBA選秀會，最終以探花之姿被亞特蘭大老鷹選中，隨即被交易至獨行俠展開NBA生涯。

由於唐西奇從小就在歐洲發展，登上NBA的路跟大多數球員必須經歷至少一年美國大學NCAA洗禮不同，讓人不免好奇若能在美國讀大學，他會選擇哪一所學校？近期唐西奇受訪談到這個問題，他想了一下說出，「亞利桑那，大家都說那裡很棒。」

不過這個訪問還問到了其他三位來自杜克大學的NBA新星，包含紐奧良鵜鶘威廉森(Zion Williamson)、波士頓塞爾提克坦圖(Jayson Tatum)以及魔術隊班凱羅的意見，坦圖認同唐西奇的選擇，也認為他會去亞利桑那就讀，但是威廉森、班凱羅則各有不同想法。

▲魔術班凱羅、爵士柯林斯。（圖／CFP）

▲魔術一哥班凱羅。（圖／CFP）

威廉森說，「我可以想像到唐西奇去南加大、德州農工大學或佛羅里達大學。」而班凱羅則認為自己母校杜克會是唐西奇的最佳歸宿，「他天生就是進入杜克大學的料！」並提到唐西奇是現已退休的杜克前教頭「K教練」沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski)最喜歡的類型，「我記得K教練當初在招募我的時候，正值泡泡園區復賽期間，他一直問我有沒有在關注唐西奇，頻頻跟我說，『你應該像他這樣打球。』」

關鍵字： 唐西奇班凱羅NCAA.NBA杜克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

9月自責分率破10、近6戰先發僅1勝　韋蘭德直言太快回到球場

9月自責分率破10、近6戰先發僅1勝　韋蘭德直言太快回到球場

謝淑薇獲外卡資格　搭檔王欣瑜出擊中國公開賽女雙

謝淑薇獲外卡資格　搭檔王欣瑜出擊中國公開賽女雙

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門新聞

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皓晴首爾4強戰退賽　因搭檔太累　

2五月天阿信：屬於周思齊的演唱會

3前誠泰領隊點名各球團：不要只出錢

4五月天為周思齊獻唱彩蛋滿滿！

5洋基擊敗運動家鞏固美東榜首

最新新聞

1周思齊收特製釘鞋滿滿細節用心感動

2周思齊邀兄弟OB：他們舉動是我的世界

3接周思齊比「YA」　劉基鴻：榮幸

4吳復連以指導周思齊為傲　吳念庭贈花籃：當個厲害的帥周董！

5魔獸證明自己比「大猩猩」尤恩強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄　連續兩夜大爆發！助道奇3連勝

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

雅英、慈妹秀14cm身高差　2人「背對背互扛」逗樂球迷

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366