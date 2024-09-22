若打NCAA唐西奇選「亞利桑那」　班凱羅：他天生是杜克的料

Luka Doncic: “Arizona, they say it's good there.”



Zion: “South Carolina, Texas A&M, or the University of Florida.”



Paolo Banchero: “He got Duke written all over him.”



Jayson Tatum: “Arizona.”



What College would Luka Doncic go to?



(via @overtime)

pic.twitter.com/fKzrvB4fij — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 22, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)年少就在歐洲籃壇成名，年僅16歲就踏上職業舞台，也因此他並沒有經歷過一般球員的求學過程，近期他受訪談到若自己有機會在美國念大學、打球，會選擇哪一所學校？最終亞利桑那州大雀屏中選，不過奧蘭多魔術新星班凱羅(Paolo Banchero)則認為自己的母校杜克大學才是唐西奇的最佳歸宿。

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唐西奇從12歲就加入歐洲豪門皇家馬德里的青年隊，並自16歲起升上職業隊發展，歷經三個賽季後，宣布參加2018年NBA選秀會，最終以探花之姿被亞特蘭大老鷹選中，隨即被交易至獨行俠展開NBA生涯。

由於唐西奇從小就在歐洲發展，登上NBA的路跟大多數球員必須經歷至少一年美國大學NCAA洗禮不同，讓人不免好奇若能在美國讀大學，他會選擇哪一所學校？近期唐西奇受訪談到這個問題，他想了一下說出，「亞利桑那，大家都說那裡很棒。」

不過這個訪問還問到了其他三位來自杜克大學的NBA新星，包含紐奧良鵜鶘威廉森(Zion Williamson)、波士頓塞爾提克坦圖(Jayson Tatum)以及魔術隊班凱羅的意見，坦圖認同唐西奇的選擇，也認為他會去亞利桑那就讀，但是威廉森、班凱羅則各有不同想法。

▲魔術一哥班凱羅。（圖／CFP）

威廉森說，「我可以想像到唐西奇去南加大、德州農工大學或佛羅里達大學。」而班凱羅則認為自己母校杜克會是唐西奇的最佳歸宿，「他天生就是進入杜克大學的料！」並提到唐西奇是現已退休的杜克前教頭「K教練」沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski)最喜歡的類型，「我記得K教練當初在招募我的時候，正值泡泡園區復賽期間，他一直問我有沒有在關注唐西奇，頻頻跟我說，『你應該像他這樣打球。』」