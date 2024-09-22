快訊／周思齊感謝兩大勢力爪迷+五迷　讚賞五月天「不打擾的溫柔」

▲五月天為周思齊引退賽獻唱。（圖／相信音樂提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟球星周思齊一連兩天在大巨蛋舉辦引退活動。他發文感謝兩大粉絲組織「五迷」與「爪迷」，希望大家會喜歡昨晚（21日）的表演。

周思齊感謝兩大粉絲組織的關注和支持。他特別引用了五月天的一句歌詞來表達自己的感受，「就算這個世界被冰雪染白，我也會在世界的某一處為你倔強的綠着。」

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五月天的經典歌詞有「不打擾，是我的『溫柔』。」，周思齊表示，五月天昨晚用行動詮釋了這句話，他希望所有的粉絲都能喜歡昨晚的表演。

周思齊對於自己最近的引退活動讓大家「情緒起伏略大」感到不好意思，最後還開玩笑說，「好久沒吃布丁了，等等去買一個來吃吃。」

五月天在21日為周思齊引退賽獻唱，除了獻唱經典歌曲包含《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》、《倔強》之外，過程中也穿插多首兄弟球員的應援曲，讓球迷感受到滿滿的誠意。

周思齊在《倔強》一曲現身，演唱會結束時，他感性地說「感謝五月天，讓我八百多年沒有聯絡的朋友都回來了。」五月天阿信再邀請周思齊唱歌，「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」隨後低調離場，把舞台留給主角周思齊。



周思齊發文：

臺灣最強的兩大勢力「五迷、爪迷」，這陣子因為我的引退活動讓大家情緒起伏略大，不好意思，也謝謝你們。我很喜歡 五月天說的「就算這個世界被冰雪染白，我也會在世界的某一處為你倔強的綠着」這句話，他們昨晚也為大家詮釋了 五月天 阿信說過的（不打擾，是我的「溫柔」） #相信音樂 #相信棒球 #謝謝五迷 #謝謝爪迷，希望你們喜歡昨晚的表演。好久沒吃布丁了，等等來去買一個來吃吃