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阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天合唱多首應援曲炸裂大巨蛋

▲▼ 中信兄弟 周思齊引退，五月天深感榮幸能在周思齊偉大旅程中演出，成為背景應援之一。（圖／相信音樂提供）

▲中信兄弟 周思齊引退，五月天深感榮幸能在周思齊偉大旅程中演出，成為背景應援之一。（圖／相信音樂提供）

記者楊舒帆／綜合報導

五月天21日登上台北大巨蛋，為周思齊引退賽獻唱，誠意滿滿，主唱阿信離場前先向周思齊敬禮，還高喊，「這是屬於周思齊的演唱會。」

中信兄弟與五月天合作，這次演唱會斥資2500萬元，賽後由工作人員衝進場內佈置，約動員500人宛如「螞蟻雄兵」，在20分鐘內完成舞台與喇叭設置。有球迷發現「五月天踏上紅土前，竟然有先敬禮」，也有避開地上的「兄弟LOGO」，球場禮儀相當周到。

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▲▼ 中信兄弟周思齊引退，五月天唱到〈乾杯〉與周思齊創辦的「球芽基金」 43名小球員出場一「齊」乾杯 。（圖／相信音樂提供）

▲ 中信兄弟周思齊引退，五月天唱到〈乾杯〉與周思齊創辦的「球芽基金」 43名小球員出場一「齊」乾杯 。（圖／相信音樂提供）

五月天依序獻唱經典歌曲包含《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》、《倔強》。在演唱《倔強》時，畫面帶到43位球芽基金會的「小周思齊」象徵與他們同台，傳承棒球精神，鎂光燈也從「小周思齊」揮棒的畫面開始，再讓大家聚焦到主角周思齊。

過程中還加入兄弟球員應援曲，讓球迷相當驚喜，包含「一棒王威晨」、「轟吧志豪」，壓軸出現的「炸裂陳子豪」，阿信還小跳了一下炸裂舞，讓現場歡呼不斷，最後是主角周思齊的應援，「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊。」

▲▼中信兄弟周思齊引退， 五月天一「齊」獻上最誠摯演出 。（圖／相信音樂提供）

▲中信兄弟周思齊引退， 五月天一「齊」獻上最誠摯演出 。（圖／相信音樂提供）

周思齊說，「很感謝大家都來了，尤其是誠泰的老朋友，感謝五月天，讓我八百多年沒有聯絡的朋友都回來了。感謝他們，很支持我的故鄉花蓮，之後的演唱會也會在花蓮，謝謝他們。他們一直沒有離開中職，我跟他們一起長大。他們沒有離開中職，這麼熱愛棒球，是兄弟象也是中華職棒的榮耀，要謝謝他們。」

五月天說，「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」在與全場合唱周思齊應援曲後，低調離場把舞台留給周思齊的一幕，也獲得球迷讚賞。

▲▼五月天為周思齊引退賽獻唱。（圖／相信音樂提供）

▲五月天為周思齊引退賽獻唱。（圖／相信音樂提供）

關鍵字： 中信兄弟五月天周思齊引退賽球芽基金

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