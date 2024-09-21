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費盡千辛萬苦　大谷52轟幸運球迷表示透過「激烈戰鬥」才拿到球

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天（台灣時間21日）打擊表現大放異彩，他在第5局第3個打席中，把球扛出中外野大牆，本季第52發全壘打出爐，也率隊逆轉比數，7局跑出第52盜，達成「52-52」歷史型壯舉；而接到大谷第52轟的幸運球迷表示，自己是透過「激烈戰鬥」才奪得這顆寶貴的紀念球。

大谷翔平今天在比賽中擔任第一棒指定打擊，首局第一個打席揮空吞下三振，第3局第2個打席擊出中間安打，第5局第3次打擊機會成功夯出第52支全壘打，這一轟的擊球初速為110.1英里（約177.1公里），飛行距離423英尺（約128.9公尺），率隊逆轉比數，道奇最終也以6比4贏球。

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而接到大谷翔平第52轟的幸運球迷為門德斯（Alan Mendez），她是一名目前攻讀碩士學位的24歲學生，「球飛進了我們左側的球網，我知道我必須是第一個，所以我盡可能快的爬上去，跳上球網。」

門德斯表示，「這很可怕，因為有很多人，當我試圖拿到球時，我知道我必須立即出發，」她回憶並講述自己在一場「激烈的戰鬥」後如何拿到球的情況。

▲幸運球迷。（圖／翻攝Sponichi／杉浦大輔）

▲幸運球迷門德斯。（圖／翻攝Sponichi／杉浦大輔）

門德斯最後談到自己「一輩子都是道奇隊的忠實粉絲」，並說這顆紀念球絕對不會賣出，「我打算保留它，絕對不會賣掉，」最後當被問到是否希望這顆球是第50支全壘打球時，她笑著說，「不會啦，第52支也很厲害啊！今天她可能還會打出第53支呢，」從訪談中不難看出她對大谷的崇拜之情。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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