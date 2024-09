3比4不敵馬林魚　勇士近6戰吞4敗浮現季後賽危機

▲莫頓(Charlie Morton)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士右投莫頓(Charlie Morton)在今天(台灣時間21日)與邁阿密馬林魚的關鍵戰役中主投6局投出4次保送、挨了7支安打責失4分,球隊最終3比4在客場不敵馬林魚,勇士結束了國聯東區六連冠的記錄,晉級季後賽之路也愈發危機。

莫頓今天在1局下半就遭遇亂流,馬林魚指定打擊伯格(Jake Burger)先是在1、2壘有人的時候敲出一支場地規則的二壘安打攻下一分,隨後史陶爾斯(Josh Stowers)補上適時安打再下一城,緊接著布萊德(Jonah Bride)的高飛犧牲打讓馬林魚單局灌進第3分,首局結束馬林魚取得3比0領先。

勇士打線則是在3局上半才有所回應,索勒(Jorge Soler)高飛犧牲打幫助球隊追回1分;4局上半阿西亞(Orlando Arcia)的陽春砲讓勇士再追一分,分差成功縮小至2比3。

時間來到5局下半,馬林魚1出局攻占三壘,莫頓在此時發生要命暴投失誤再丟1分,馬林魚擴大領先優勢至4比2;勇士團隊僅在6局上半憑藉著勞瑞安諾(Ramón Laureano)的陽春砲追回1分,後面3局攻勢熄火的勇士最後也吞下敗仗,這是勇士隊近6戰第4敗。

今天大都會2比12不敵費城費城人,目前以85勝69敗暫居國聯外卡第三,仍握有最後一張季後賽門票;勇士目前戰績83勝71敗,距離大都會仍有2場勝差,例行賽只剩8場,勇士晉級季後賽之路也愈發危機。

「這場比賽的轉捩點發生在第一局,」莫頓賽後失望說道,「在那局之後我計算我的投球數或其他什麼,一切都很好,到了第五局,我覺得我可以限制對方得分,但我沒有。」

「這對馬林魚來說意義重大,」馬林魚後援克羅寧(Declan Cronin)表示,「尤其是投手。我們同意將戰績洗牌並追隨勇士、我們試圖破壞另一邊季後賽(競爭者)的運行,你今天所看到的就是棒球的一個完美例子,前一天晚上做了什麼並不重要,你還有另一個機會來到這裡參加比賽。」