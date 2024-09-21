3比4不敵馬林魚　勇士近6戰吞4敗浮現季後賽危機

▲莫頓（Charlie Morton）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士右投莫頓（Charlie Morton）在今天（台灣時間21日）與邁阿密馬林魚的關鍵戰役中主投6局投出4次保送、挨了7支安打責失4分，球隊最終3比4在客場不敵馬林魚，勇士結束了國聯東區六連冠的記錄，晉級季後賽之路也愈發危機。

Burger plates Norby to get us on the board!#MarlinsBeisbol pic.twitter.com/VW3rP8PhK6 [廣告]請繼續往下閱讀... September 20, 2024

莫頓今天在1局下半就遭遇亂流，馬林魚指定打擊伯格（Jake Burger）先是在1、2壘有人的時候敲出一支場地規則的二壘安打攻下一分，隨後史陶爾斯（Josh Stowers）補上適時安打再下一城，緊接著布萊德（Jonah Bride）的高飛犧牲打讓馬林魚單局灌進第3分，首局結束馬林魚取得3比0領先。

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勇士打線則是在3局上半才有所回應，索勒（Jorge Soler）高飛犧牲打幫助球隊追回1分；4局上半阿西亞（Orlando Arcia）的陽春砲讓勇士再追一分，分差成功縮小至2比3。

時間來到5局下半，馬林魚1出局攻占三壘，莫頓在此時發生要命暴投失誤再丟1分，馬林魚擴大領先優勢至4比2；勇士團隊僅在6局上半憑藉著勞瑞安諾（Ramón Laureano）的陽春砲追回1分，後面3局攻勢熄火的勇士最後也吞下敗仗，這是勇士隊近6戰第4敗。

Norby comes home on a wild pitch to make it 4-2!#MarlinsBeisbol pic.twitter.com/34WxUGJqq3 — Miami Marlins (@Marlins) September 21, 2024

今天大都會2比12不敵費城費城人，目前以85勝69敗暫居國聯外卡第三，仍握有最後一張季後賽門票；勇士目前戰績83勝71敗，距離大都會仍有2場勝差，例行賽只剩8場，勇士晉級季後賽之路也愈發危機。

「這場比賽的轉捩點發生在第一局，」莫頓賽後失望說道，「在那局之後我計算我的投球數或其他什麼，一切都很好，到了第五局，我覺得我可以限制對方得分，但我沒有。」

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「這對馬林魚來說意義重大，」馬林魚後援克羅寧（Declan Cronin）表示，「尤其是投手。我們同意將戰績洗牌並追隨勇士、我們試圖破壞另一邊季後賽（競爭者）的運行，你今天所看到的就是棒球的一個完美例子，前一天晚上做了什麼並不重要，你還有另一個機會來到這裡參加比賽。」