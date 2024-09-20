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亞足聯U20亞洲盃資格賽場場硬仗！中華男足全力守護主場

▲2025年亞足聯U-20亞洲盃資格賽21日展開。（圖／中華民國足球協會CTFA提供）

▲2025年亞足聯U-20亞洲盃資格賽21日展開。（圖／中華民國足球協會CTFA提供）

記者簡名杉／綜合報導

2025年亞足聯U-20亞洲盃資格賽，將於9月21日至9月29日在輔仁大學足球場火熱展開，今(20)日舉行賽前記者會，中華男足由總教練黃正宗代表出席，全隊上下蓄勢待發，全力守護主場，爭取晉級門票。

這次賽會共有45個國家，分為10組，中華隊與烏茲別克、巴林、柬埔寨及尼泊爾被分在B組。各組第一名和5支戰績最好的第二名，可以晉級U20亞洲盃正賽。中華男足在分組資格賽握有主場優勢，四場比賽都安排在晚上7點，希望能夠吸引更多球迷進場加油。

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中華男足這次聚集許多年輕好手，除了旅外的葉境均，更有去年在東亞青年運動會拿下冠軍的張承揚、陳瑄廷、楊晨穎等。這次張承揚接下隊長重任，再次搭擋冠軍隊友，要延續先前的奪冠氣勢，踢倒強敵，創造新的里程碑。

週六首戰中華男足對戰巴林，過去中華隊在各個層級面對西亞球隊都處於劣勢，戰績1勝11敗。這次在資格賽就要先面對巨大考驗，不過藍翼軍團做好準備，總教練黃正宗表示，教練團已經針對巴林戰術系統做全面情蒐，在練習時讓球員熟悉對手的踢法，希望首戰就能旗開得勝。

B組的另外一支勁旅烏茲別克來勢洶洶，位列賽會第一種子的他們近年來稱霸亞洲區的青年層級賽事，在U17、U20亞洲盃都分別獲得1次冠軍、1次亞軍，更在上屆U20亞洲盃以不敗的成績奪冠，實力相當雄厚，中華男足也將於27日與之正面交鋒，能否搶勝對晉級至關重要。

關鍵字： 足球U20中華男足亞足聯

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