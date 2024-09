大谷翔平50轟50盜紀念商品價格出爐　紀念球估算價值638萬台幣

▲▼大谷翔平50-50。(圖/路透社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天打擊表現大放異彩,單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點,包含3轟、2盜,達成51轟、51盜壯舉,而道奇官方在第7局大谷翔平達成50轟50盜後立刻推出8種紀念商品,並在聯盟的線上商店開始販售;根據Yahoo專家估算,大谷第50支全壘打球價值超過20萬美元(約638萬新台幣)。

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja