大谷翔平50轟50盜紀念商品價格出爐　紀念球估算價值638萬台幣

▲▼大谷翔平50-50。（圖／路透社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天打擊表現大放異彩，單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點，包含3轟、2盜，達成51轟、51盜壯舉，而道奇官方在第7局大谷翔平達成50轟50盜後立刻推出8種紀念商品，並在聯盟的線上商店開始販售；根據Yahoo專家估算，大谷第50支全壘打球價值超過20萬美元（約638萬新台幣）。

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



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大谷全場6打數都敲安，包含3轟、2支二壘安打，進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率為2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005；此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手，也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。

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第7局大谷翔平開轟完成50轟50盜後，道奇官方立刻推出8種紀念商品，並在聯盟的線上商店開始販售，分別是「50－50」T恤（37.99美元）、「50－50」旗幟（47.99美元）、「50－50」水壺（34.99美元）、「50－50」人偶套組（29.99美元）、「50－50」毛巾（27.99美元）、「50－50」標誌旗（15.99美元）、「50－50」三角旗（13.99美元）、「50－50」紀念銀幣3款套組（99.99美元）。

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此外值得一提的是，台灣時間21日起，道奇隊將在主場進行與科羅拉多洛磯隊的三連戰，根據票務仲介公司StubHub的資料指出，大谷最容易打出全壘打的右外野看台「304區」成為熱門區域。

大谷打出第50支全壘打前，21日比賽的票價在網站上是每張215.60美元（約6879新台幣），然而，在大谷達成50支全壘打後，票價馬上降至185.60美元（約5922新台幣）；道奇和許多球隊一樣，會根據需求和供應調整票價。