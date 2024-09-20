懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

▲大谷翔平。（圖／路透）
實習記者胡冠辰／綜合報導
洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天打擊表現大放異彩，單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點，包含3轟、2盜，達成51轟、51盜壯舉；道奇最後20比4轟垮馬林魚，確定連12年打進季後賽；賽後馬林魚主帥舒馬克（Skip Schumaker）表示，沒有考慮敬遠大谷，因為那是糟糕的舉動。
Shohei Ohtani, one of one. pic.twitter.com/lnoXxVseri— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 20, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
大谷全場6打數都敲安，包含3轟、2支二壘安打，進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率為2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005；此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手，也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。
6-FOR-6— MLB (@MLB) September 19, 2024
THREE HOME RUNS
10 RUNS BATTED IN
SHOHEI OHTANI HAVE MERCY pic.twitter.com/VMJp9OqgjZ
比賽結束後，馬林魚主帥舒馬克談到了他選擇與大谷正面交手的原因，「如果比分只差1分，我可能會選擇讓他保送，」
然而，當時馬林魚隊已大幅落後，舒馬克認為，「在那種比分懸殊的情況下，如果讓他保送，無論是從棒球精神、因果報應亦或是棒球之神的角度看，這都是不適合的，那時候我們應該尊重比賽，與他正面交鋒並嘗試將他擊倒，大谷翔平打出全壘打也是比賽的一部分，他已經打出了50＋的全壘打。」
"That's a bad move, baseball-wise, karma-wise, baseball-gods-wise. You go after him and see if you can get him out."— Bally Sports Florida: Marlins (@BallyMarlins) September 20, 2024
Marlins manager Skip Schumaker explains why they didn't walk Ohtani and what it was like to watch the historic performance tonight. pic.twitter.com/VhmZvLvmnD
此外，舒馬克還表示，「大谷是我見過最有天賦的球員，他達到了別人無法企及的高度，如果他能在巔峰保持幾年，他可能會成為歷史上最偉大的球員。」
他說，「我真希望自己能以球迷的身份站在觀眾席欣賞他的比賽，不過，我為我的球員感到驕傲，因為他們沒有懼怕大谷，勇敢的與他對決，這才是應該做的，這一天對馬林魚隊來說不算好日子，但對棒球而言，卻是美好的一天。」
讀者回應