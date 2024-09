懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

▲大谷翔平。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天打擊表現大放異彩,單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點,包含3轟、2盜,達成51轟、51盜壯舉;道奇最後20比4轟垮馬林魚,確定連12年打進季後賽;賽後馬林魚主帥舒馬克(Skip Schumaker)表示,沒有考慮敬遠大谷,因為那是糟糕的舉動。

大谷全場6打數都敲安,包含3轟、2支二壘安打,進帳10分打點,跑出2盜,賽後打擊率為2成94,整體攻擊指數(OPS)為1.005;此外根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手,也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。

比賽結束後,馬林魚主帥舒馬克談到了他選擇與大谷正面交手的原因,「如果比分只差1分,我可能會選擇讓他保送,」

然而,當時馬林魚隊已大幅落後,舒馬克認為,「在那種比分懸殊的情況下,如果讓他保送,無論是從棒球精神、因果報應亦或是棒球之神的角度看,這都是不適合的,那時候我們應該尊重比賽,與他正面交鋒並嘗試將他擊倒,大谷翔平打出全壘打也是比賽的一部分,他已經打出了50+的全壘打。」

"That's a bad move, baseball-wise, karma-wise, baseball-gods-wise. You go after him and see if you can get him out."



