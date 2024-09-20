快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

Welcome to Area 51



Because Shohei Ohtani is out of this world ???? pic.twitter.com/JPvBwkjoti — MLB (@MLB) September 19, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）對戰馬林魚大爆發，連三打席開轟，加上單場雙盜直接達成「51轟、51盜」，單場6打數6安打，包含3轟是生涯首次，10打點創下隊史紀錄。

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大谷翔平1局上就掃出二壘安打，一、二壘有跑者時啟動雙盜，達成本季第50次盜壘。2局上敲右外野安打，接著又盜壘成功，單季51盜隨之出爐，同一局再敲出2分打點二壘安打，幫助球隊灌進5分。

大谷翔平6局上轟出第49轟，是一發兩分砲。7局上兩出局轟出第50轟達成偉業，帶有2打點。9局上再敲第51轟，是一發3分彈，同時達成單場10打點，幫助道奇以20比4獲勝。

MLB官方X在大谷翔平達成「50轟、51盜」時發文說，棒球歷史新篇章，大谷翔平是「50、50」創始人。就在「51轟、51盜」達成時，MLB官方X又發布：「歡迎來到『Area 51』，因為翔平已經離開這個世界」，還附帶火箭符號。

美媒南丁格爾（Bob Nightengale）表示：「大谷翔平成為『50、50』創始俱樂部成員，很快就會成為『55、55』創始成員。」

道奇全場16支安打大爆發，大谷翔平上演個人煙火秀，6安打（3轟）、10打點，打擊率.294，OPS為1.005。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）