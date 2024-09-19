劉基鴻再次挑戰金手套　葉總力挺：他早就該拿了

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）
記者王真魚／桃園報導
味全龍三壘手劉基鴻今年再度站上金手套獎的競爭舞台，總教練葉君璋對此表現出十足的信心，「他早就該拿了！」在他心目中，劉基鴻的防守實力早已達到金手套的水準。
回顧2022年，劉基鴻首次叩響金手套和最佳九人獎的大門。當時，中信兄弟的王威晨和樂天桃猿的梁家榮都是勁敵，競爭激烈。即便如此，葉總當時毫不猶豫地表態，「在我心目中，他就是金手套。」
那一年，王威晨奪下金手套，隨後兩年成功衛冕，達成五連霸壯舉。不過，他今年受到傷勢影響，出賽場次未達票選門檻的80場，確定無緣角逐金手套，連霸紀錄因此告終。
今年符合三壘金手套資格的選手包括梁家榮、統一獅的潘傑楷，以及劉基鴻、富邦悍將董子恩。台鋼雄鷹的杜家明尚差3場。
葉總認為，劉基鴻今年很有機會拿下金手套，「其實跟王威晨、梁家榮競爭那一年，他就很厲害了，我看起來就是他最好的，結果不是他，但我接受啦。」
認定劉基鴻就是最好的三壘手，葉總強調這是基於數據的分析，「不是守備率高，他就是一名好的野手，還有守備範圍、以及處理的球有多少，在我們的紀錄裡面，他就是三壘手裡面表現最好的。」
劉基鴻今年打擊方面則沒有去年來得出色，葉總說，「他去年表現是超級好，今年的表現只是比去年差，不代表就是表現不好，這是我的看法，只是大家會期待，他去年那麼強，今年應該要更強，或是跟去年一樣強。」
「但如果是這樣，對他來講不見得是好事。」葉總進一步解釋，「因為他可能會覺得一切都很簡單，他還年輕嘛。今年的起伏反而有助於他，讓他未來走得更加穩健。」
三壘金手套人選
|比賽球隊
|球員
|守備局數
|守備率
|守備場數
|先發場數
|刺殺
|助殺
|失誤
|守備機會
|味全龍
|劉基鴻
|864
|0.971
|103
|98
|107
|197
|9
|313
|統一7-ELEVEN獅
|潘傑楷
|680
|0.931
|89
|86
|60
|115
|13
|188
|樂天桃猿
|梁家榮
|730 2/3
|0.935
|84
|84
|63
|123
|13
|199
|富邦悍將
|董子恩
|649 2/3
|0.940
|80
|74
|54
|119
|11
|184
|台鋼雄鷹
|杜家明
|598
|0.954
|77
|70
|43
|102
|7
|152
▲味全龍葉君璋。（圖／味全龍提供）
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