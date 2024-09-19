劉基鴻再次挑戰金手套　葉總力挺：他早就該拿了

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍三壘手劉基鴻今年再度站上金手套獎的競爭舞台，總教練葉君璋對此表現出十足的信心，「他早就該拿了！」在他心目中，劉基鴻的防守實力早已達到金手套的水準。

回顧2022年，劉基鴻首次叩響金手套和最佳九人獎的大門。當時，中信兄弟的王威晨和樂天桃猿的梁家榮都是勁敵，競爭激烈。即便如此，葉總當時毫不猶豫地表態，「在我心目中，他就是金手套。」

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那一年，王威晨奪下金手套，隨後兩年成功衛冕，達成五連霸壯舉。不過，他今年受到傷勢影響，出賽場次未達票選門檻的80場，確定無緣角逐金手套，連霸紀錄因此告終。

今年符合三壘金手套資格的選手包括梁家榮、統一獅的潘傑楷，以及劉基鴻、富邦悍將董子恩。台鋼雄鷹的杜家明尚差3場。

葉總認為，劉基鴻今年很有機會拿下金手套，「其實跟王威晨、梁家榮競爭那一年，他就很厲害了，我看起來就是他最好的，結果不是他，但我接受啦。」

認定劉基鴻就是最好的三壘手，葉總強調這是基於數據的分析，「不是守備率高，他就是一名好的野手，還有守備範圍、以及處理的球有多少，在我們的紀錄裡面，他就是三壘手裡面表現最好的。」

劉基鴻今年打擊方面則沒有去年來得出色，葉總說，「他去年表現是超級好，今年的表現只是比去年差，不代表就是表現不好，這是我的看法，只是大家會期待，他去年那麼強，今年應該要更強，或是跟去年一樣強。」

「但如果是這樣，對他來講不見得是好事。」葉總進一步解釋，「因為他可能會覺得一切都很簡單，他還年輕嘛。今年的起伏反而有助於他，讓他未來走得更加穩健。」

三壘金手套人選

比賽球隊 球員 守備局數 守備率 守備場數 先發場數 刺殺 助殺 失誤 守備機會 味全龍 劉基鴻 864 0.971 103 98 107 197 9 313 統一7-ELEVEN獅 潘傑楷 680 0.931 89 86 60 115 13 188 樂天桃猿 梁家榮 730 2/3 0.935 84 84 63 123 13 199 富邦悍將 董子恩 649 2/3 0.940 80 74 54 119 11 184 台鋼雄鷹 杜家明 598 0.954 77 70 43 102 7 152

▲味全龍葉君璋。（圖／味全龍提供）