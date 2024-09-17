徐若熙終戰在天母葉總呼喚球迷　周思齊引退賽鋼龍先發　

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍徐若熙終戰確認會在天母主場，葉總呼喚球迷記得來看，21日作客大巨蛋兄弟主場，周思齊引退賽預計由鋼龍先發。此外，洋投艾璞樂16日壓制兄弟打線8局無失分，再度與勝投擦肩而過，目前累計11敗成為敗投王，總教練葉君璋仍感謝他對球隊的貢獻。

本土強投徐若熙預計最後一場先發，葉君璋說，「應該會在天母球場先發，球迷要記得來看。會在平日的比賽，不然就要拖更久了。」徐若熙15日對兄弟投6.1局奪勝投，飆出158公里，追平本土投手最快紀錄，依照葉君璋規劃，應該會在下周26日或27日天母球場對決統一獅。

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本周末味全龍要以作客身分來到大巨蛋，對決中信兄弟，適逢周思齊引退賽，葉君璋說，21日應該會由鋼龍先發，伍鐸年紀大了先下—二軍—休息。

艾璞樂本季轉戰味全龍，目前出賽22場，累計9勝11敗，累計14場優質先發，與勝投不成正比，葉君璋坦言，「有時候一場比賽可以得10幾分，有時得半分都困難，這就是職棒。」

不過葉君璋肯定艾璞樂的表現，「他投得滿不錯的，至少他上去投，就知道大概是有機會贏球，勝敗投不是他所能控制，但他能盡力做好自己該做的本分，這很重要。」