大谷翔平賽前歡樂時光　勇士吉祥物驚喜日式問候

記者王真魚/綜合報導

道奇隊超級巨星大谷翔平今日客場挑戰亞特蘭大勇士隊,賽前與勇士隊吉祥物Blooper的互動成為焦點,引發球迷熱烈討論。

這段溫馨有趣的畫面很快在社群媒體廣為流傳。Blooper更是在自己的官方推特帳號上分享兩人親切打招呼的影片。令人驚喜的是,Blooper用日文寫道:「久しぶり(好久不見)!元気ですか(最近好嗎)?」

大谷翔平去年還效力天使時,就和費城人吉祥物費納寶(Phillie Phanatic)玩得很開心;今天賽前又和Blooper有說有笑,邊走邊聊天,球迷紛紛轉發影片,直呼:「大谷翔平能跟任何人交朋友。」Blooper早在7月中旬也曾分享過他們聊天的畫面,顯示這段「跨越物種」的友誼。

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊,目前3打數選到1保送,另有2次滾地球,各帶回1分打點。

▲大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

Shohei Ohtani with Blooper before the final game in Atlanta

©️SportsNetLA pic.twitter.com/3LxiUkeO7f