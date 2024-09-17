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大谷翔平賽前歡樂時光　勇士吉祥物驚喜日式問候

記者王真魚／綜合報導

道奇隊超級巨星大谷翔平今日客場挑戰亞特蘭大勇士隊，賽前與勇士隊吉祥物Blooper的互動成為焦點，引發球迷熱烈討論。

這段溫馨有趣的畫面很快在社群媒體廣為流傳。Blooper更是在自己的官方推特帳號上分享兩人親切打招呼的影片。令人驚喜的是，Blooper用日文寫道：「久しぶり（好久不見）！元気ですか（最近好嗎）？」

大谷翔平去年還效力天使時，就和費城人吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）玩得很開心；今天賽前又和Blooper有說有笑，邊走邊聊天，球迷紛紛轉發影片，直呼：「大谷翔平能跟任何人交朋友。」Blooper早在7月中旬也曾分享過他們聊天的畫面，顯示這段「跨越物種」的友誼。

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大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，目前3打數選到1保送，另有2次滾地球，各帶回1分打點。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平Blooper勇士隊社群媒體友誼MLB

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