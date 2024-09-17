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「這要怎麼打？」守護者終結者163公里魔球引熱議

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟魔球再現！克里夫蘭守護者終結者克拉斯（Emmanuel Clase）投出的163.3公里卡特球，引發投球分析師和球迷的熱烈討論。這令打者束手無策的驚人球路，激起諸如「無法應對」、「只能祈禱它出界」、「根本看不見」等驚嘆聲。

16日（台灣時間）對坦帕灣光芒之戰，克拉斯在9局以2-0領先時登板。他連續解決三名打者，拿下美聯領先的第45次救援。最後一球對上莫雷爾（Christopher Morel）時，克拉斯在2好1壞的球數下投出101.5英里（約163.3公里）的卡特球，精準落入好球帶。莫雷爾完全無法反應，只能眼睜睜看著三振出局。

美國知名投球分析師弗里曼（Rob Friedman）在社群媒體X（前稱推特）上分享這記163公里變化球的影片，並讚嘆：「面對102英里的卡特球，到底該如何應對？！」

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美國球迷紛紛留言「太不可思議了」、「只能盼它變成壞球」、「根本看不見」、「這要怎麼打」、「這球太厲害了」、「讓人想哭」、「閉眼亂揮吧」、「這已經超出常理了」等。

截至15日，克拉斯已經出場68次，投球68.1局，僅失5分自責分，防禦率低得驚人，僅為0.66。儘管他是一名救援投手，但許多人認為他有望成為賽揚獎的有力競爭者。

▲▼克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美職大聯盟克里夫蘭守護者克拉斯魔球卡特球

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