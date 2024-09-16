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郭天信陪產後歸隊分享父子巧合　「肉肉」誕生瞬間感動落淚

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）

▲味全龍郭天信。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍外野手郭天信前一天請陪產假，16日將歸隊先發，老婆在醫院待產近兩天寶寶才出生，讓他相當感動想哭，也體會媽媽的偉大。巧合的是，寶寶也是3150克，父子出生是同一個重量，也讓他相當驚喜。

郭天信老婆從13日開始有產兆，隔天比賽結束就回台南陪老婆，15日早上打了減痛針，下午5點53分才出生。郭天信形容在產房接生的當下，「其實剛進去的時候，還沒想到寶寶，先看到老婆一直用力，痛到臉紅的樣子，我就在想，那不然不要生好了。只能跟她說加油，也很擔心她，看到寶寶出來瞬間就哭了。」

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談到看到寶寶出生第一個想法，郭天信毫不猶豫地說，「很可愛啊！下巴有像我，眼睛也像我，鼻子和嘴巴像我老婆。但他們說現在看不準。」郭天信分享道，「我媽媽拿我的出生證明給我，也是3150公克，真的很巧。」

郭天信15日搭末班高鐵北上，總教練葉君璋開玩笑說，「看到張祐嘉全壘打，他怕了！」郭天信則說，「跟葉總報備時，他要我注意安全。」味全龍9月喜氣洋洋，有「四小龍」誕生，郭天信的兒子「肉肉」排第三，差李凱威的兒子就到齊。

郭天信歸隊馬上排上先發，前一戰砲轟德保拉的張祐嘉也會在先發打線。U23中華隊的兩位龍將劉俊緯及王順和也會在17日歸隊，葉總說，「他們一個會回到一軍、一個會隨隊，人選還在討論中。」

關鍵字： 味全龍郭天信陪產假寶寶四小龍

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