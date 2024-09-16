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讓「NBA百億男」奧運坐板凳　柯爾自嘲：塞爾提克迷會圍攻我

▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏領到「NBA史上最大合約」的塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)，雖被選入美國夢幻男籃，收穫個人奧運第2金，但他上場時間是全隊第2少，甚至有2場完全沒打，引發波士頓球迷的怒火，對此即將卸下國家隊兵符的勇士主帥柯爾(Steve Kerr)自嘲，「我覺得他們(球迷)會圍攻我，不過沒關係。」

坦圖今年6月率綠衫軍贏得隊史第18冠後，以5年3.14億美元(約102億台幣)的價碼續約，領到NBA史上最大合約，但他的巴黎奧運之旅卻有點悶，6戰僅打了4場，4強賽整場被冰，金牌戰也只打了11分鐘，場均上場17.7分鐘是全隊第2低，成了主帥柯爾縮減輪替陣容的「犧牲品」。

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▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

新科NBA冠軍隊一哥在巴黎奧運被「冷凍」，引來各種議論，擁有3面奧運金牌的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)跳出來替坦圖抱屈，「這個人在過去4、5年裡擁有任何運動員中最好的履歷之一，他所經歷的，我希望每個人都能看到，在全國電視轉播和全世界面前經歷這些是多麼痛苦的事。他是堅韌的，他站在那裡，全世界都知道他很生氣。」

塞爾提克球迷很可能會在柯爾執教的勇士11月造訪TD花園時替自家一哥「出一口氣」，對此柯爾早有心理準備，他打趣表示，「我覺得他們(球迷)會圍攻我，不過沒關係。」

▲▼美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)。（圖／路透）

▲美國男籃主帥柯爾。（圖／路透）

柯爾強調幾位無法進入主要輪替陣容的球員，包括坦圖、溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)以及最後一刻才遞補入隊的懷特(Derrick White)，對自己在美國隊僅能扮演「有限」的角色都能諒解，「他們非常出色，坦圖處理得非常好。顯然這成為媒體的話題，但他處理得非常好，哈利伯頓也是一樣。」

「每場比賽的情況都不同。我們從第一天晚上就談到這點，12名超級球星，可能只有9個能穩定上場。」柯爾說，「他們非常專業地應對了這一切，並且互相支持，我為他們感到無比自豪。」

▲▼勇士續約主帥柯爾。（圖／CFP）

▲勇士主帥柯爾預料自己新賽季作客波士頓時會遭塞爾提克球迷圍攻。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖勇士柯爾美國男籃2024巴黎奧運

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