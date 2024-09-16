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「福嘟」合體！潘威倫928引退賽　好朋友陽建福受邀開球

▲▼「福嘟」合體！陽建福將於潘威倫引退受邀開球。（圖／統一獅提供）

▲「福嘟」合體！陽建福將於潘威倫引退受邀開球。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「潘威倫引退賽：Du My Best 系列活動回顧榮耀時刻」，潘威倫，今年將結束其職棒生涯，球隊特別為他規劃了「Du My Best 潘威倫引退」系列活動。此活動於9月28日及29日連續兩天在臺北大巨蛋及台南棒球場舉行，其中9月28日是潘威倫生涯首度在臺北大巨蛋先發出賽，也是他的職棒生涯引退賽，對戰洪一中總教練領軍的台鋼雄鷹。

「Du My Best 潘威倫引退」系列活動的焦點，將以潘威倫在中華隊的榮耀時刻為主軸。潘威倫曾參與許多國際賽事，包括荷蘭港口盃、奧運、洲際盃、世界棒球經典賽、12強賽事，每一場戰役都全力以赴，為中華隊拚出好成績。尤其是2013年世界經典賽對荷蘭的戰役，他的出色表現創造了逆轉勝的佳績，讓球迷津津樂道。

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此外，同世代的強投好手陽建福也將參與此次活動。陽建福曾是潘威倫在職棒場上的競爭對手，也是他在中華隊的戰友。陽建福將在9月28日的活動中擔任開球嘉賓，並將手中的比賽實戰球交給潘威倫，期待全隊齊心為潘威倫拚下生涯150勝的里程碑。

在9月28日的引退賽前，活動還特別規劃了獅房話家常活動，邀請高志綱、陽建福進行Talk Show活動，一起回顧潘威倫在中華成棒隊的點點滴滴，感謝他帶給棒球迷的感動。

關鍵字： 福嘟陽建福潘威倫統一獅開球

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