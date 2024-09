喬治68億降臨費城要小心？勇士格林：打不好會被七六人球迷罵爆

▲頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏與效力了5季的快艇不歡而散,以4年2.12億美元(約68.8億台幣)降臨費城,與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭,勇士悍將格林(Draymond Green)卻在節目上發出警告,「他最好表現得很好。如果打不好,七六人球迷會狠狠批評他。」

喬治新賽季將在費城展開生涯新篇章,七六人是他第4個東家,他如願得到一紙4年2.12億美元的頂薪合約,不過勇士4冠悍將格林卻直言,這位頂尖搖擺人要小心了,「祝你好運,喬治。」

「他最好表現得很好。如果他打不好,他們(費城球迷)會狠狠批評他。你知道為什麼他們會這樣嗎?因為他們對之前的3個球員已經有了不好的印象。」格林特別點出其中1人是今夏轉戰活塞的哈里斯(Tobias Harris),「他們從來沒有覺得他發揮出應有的水準,所以這就是原因。」

格林直言,「費城球迷對自己的球隊比對對手要嚴苛得多。費城球迷會狠狠地批評自己的球員,當我們(勇士)來這裡比賽時,他們(費城球迷)專注於批評自己的球員,他們不會像其他地方的球迷一樣針對我們。」

Tyrese Maxey gives advice to Paul George on how to handle the Philadelphia fan base pic.twitter.com/zckPCLJaGZ