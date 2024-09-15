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喬治68億降臨費城要小心？勇士格林：打不好會被七六人球迷罵爆

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

▲頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏與效力了5季的快艇不歡而散，以4年2.12億美元(約68.8億台幣)降臨費城，與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭，勇士悍將格林(Draymond Green)卻在節目上發出警告，「他最好表現得很好。如果打不好，七六人球迷會狠狠批評他。」

喬治新賽季將在費城展開生涯新篇章，七六人是他第4個東家，他如願得到一紙4年2.12億美元的頂薪合約，不過勇士4冠悍將格林卻直言，這位頂尖搖擺人要小心了，「祝你好運，喬治。」

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▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

「他最好表現得很好。如果他打不好，他們(費城球迷)會狠狠批評他。你知道為什麼他們會這樣嗎？因為他們對之前的3個球員已經有了不好的印象。」格林特別點出其中1人是今夏轉戰活塞的哈里斯(Tobias Harris)，「他們從來沒有覺得他發揮出應有的水準，所以這就是原因。」

格林直言，「費城球迷對自己的球隊比對對手要嚴苛得多。費城球迷會狠狠地批評自己的球員，當我們(勇士)來這裡比賽時，他們(費城球迷)專注於批評自己的球員，他們不會像其他地方的球迷一樣針對我們。」

七六人後場新星馬克西解釋了為何自家球迷如此「熱情」，「費城的球迷、當地的居民，他們對自己的球隊非常熱情。他們工作很努力，你在看台上看到的那些人，他們都是辛苦工作的人，他們為門票付出了努力。」

喬治必須打出費城球迷預期中的表現，他在七六人的時光才不會變成一場災難，尤其已有西蒙斯(Ben Simmons)、哈登(James Harden)等球星在費城失敗的案例，恐讓喬治承受更大的壓力。

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人喬治勇士格林馬克西快艇

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