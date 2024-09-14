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蔡佳諺關鍵全壘打！悍將鏖戰近6小時克桃猿　相隔6周3連勝

▲▼蔡佳諺全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲▼蔡佳諺全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲▼蔡佳諺全壘打。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日主場迎戰樂天桃猿，加上因雨暫停的時間，鏖戰超過5.5小時，悍將6局下一輪猛攻，蔡佳諺跑出3分打點場內全壘打，率隊以8比4獲勝，取得3連勝。

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悍將江少慶2局上兩出局時，對馬傑森投1好球後，突然痛苦難耐，最後提前傷退。球團回報，右肩前側不適將安排進一步檢查。江國豪臨危授命登板，4局上觸身球保送梁家榮，朱育賢敲出安打，林智平選到保送，馮健庭適時安打攻下2分。

悍將4局下反攻，池恩齊跑出內野安打，戴培峰掃出安打推進，申皓瑋擊出高飛犧牲打進帳1分，董子恩擊出三壘滾地球，靠守備失誤上壘，戴培峰衝回本壘扳平比數。

比賽進行到4局結束因雨勢過大暫停，暫停2小時多後恢復開打。悍將由賴智垣登板，梁家榮擊出安打。林泓育挨頭部觸身球退場，球團表示，有腦震盪現象持續觀察中。

隨後朱育賢、林智平接連掃出安打超前2分，跑者攻佔一、三壘，馬傑森打擊時擺短棒，陳金鋒抗議被趕出場。岳少華隨後投出暴投，戴培峰及時處理觸殺企圖衝本壘的跑者，此局攻下2分，桃猿以4比2領先。

悍將6局下反攻，周佳樂掃出三壘安打，池恩齊補上安打追回1分，戴培峰再敲單場第2支安打，申皓瑋選到保送，董子恩高飛犧牲打帶有1打點，追平比數。悍將猛攻將桃猿第二任投手莊昕諺打退場，由王志煊接替。張育成擊出滾地球利用

壘手失誤，再度超前比數，同樣泰源國中出身的蔡佳諺跑出全壘打，一口氣送回跑者，拉開至8比4。

悍將自7月24日曾開啟4連勝，這是相隔6周再嚐到3連勝滋味。悍將全場10安打，蔡佳諺關鍵全壘打貢獻3打點拉開比數獲頒MVP，池恩齊3安打猛打賞，跑回2分，進帳1打點。戴培峰生涯首次先發第3棒，雙安打跑回2分。

江少慶僅投29球未滿2局退場，江國豪中繼2.1局，被敲2安打，失2分；賴智垣接替0.1局失2分，岳少華投1.2局無失分，富藍戈、張奕續投守住戰局。桃猿威能帝先發4局失2分無關勝敗，莊昕諺接替1.2局失4分承擔敗戰。

關鍵字： 棒球富邦悍將樂天桃猿全壘打逆轉

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