高中生接高中生！　接到大谷47轟幸運球迷：永遠不賣球！

▲佩塞卡 (Jack Peseka)。(圖/翻攝自Naoyuki Yanagihara)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在12日主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中,首局首打席就開轟,本季第47轟出爐;這發全壘打由17歲高中生佩塞卡(Jack Peseka)接到,他表示,絕對不會賣掉它,自己一直都是大谷翔平的粉絲。

大谷翔平1局下面對1好2壞的球數,鎖定小熊先發左投威克斯(Jordan Wicks)一顆85.9英里(約138.2公里)的滑球,夯出一發405英尺中右外野大號全壘打,這球以本季最平的19度角度飛向看台,擊球初速為118.1英里(約190.1公里)。

這是大谷翔平本季第47轟出爐,寫下個人生涯單季最多轟,並以生涯218轟追上秋信守,並列亞洲第一;2局下,大谷翔平保送上壘,隨後盜壘成功,完成本季第48盜。他是大聯盟史上第6位達成「40-40」的球員,有望挑戰前所未有的「50-50」,距離這個大紀錄僅剩3轟、2盜壘。

Shohei Ohtani has a HR and SB in the same game for the 12th time this season pic.twitter.com/X2CcERzURd