高中生接高中生！　接到大谷47轟幸運球迷：永遠不賣球！

▲佩塞卡 (Jack Peseka)。（圖／翻攝自Naoyuki Yanagihara）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在12日主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中，首局首打席就開轟，本季第47轟出爐；這發全壘打由17歲高中生佩塞卡（Jack Peseka）接到，他表示，絕對不會賣掉它，自己一直都是大谷翔平的粉絲。

大谷翔平1局下面對1好2壞的球數，鎖定小熊先發左投威克斯（Jordan Wicks）一顆85.9英里（約138.2公里）的滑球，夯出一發405英尺中右外野大號全壘打，這球以本季最平的19度角度飛向看台，擊球初速為118.1英里（約190.1公里）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

47/47 FOR SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/Z2R38sgGmr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 12, 2024

這是大谷翔平本季第47轟出爐，寫下個人生涯單季最多轟，並以生涯218轟追上秋信守，並列亞洲第一；2局下，大谷翔平保送上壘，隨後盜壘成功，完成本季第48盜。他是大聯盟史上第6位達成「40-40」的球員，有望挑戰前所未有的「50-50」，距離這個大紀錄僅剩3轟、2盜壘。

Shohei Ohtani has a HR and SB in the same game for the 12th time this season pic.twitter.com/X2CcERzURd — MLB (@MLB) September 12, 2024

接到大谷第47轟全壘打球的幸運球迷，是住在加利福尼亞州安那罕的17歲高中生佩塞卡，他表示，對於這顆彈道直線的全壘打球感到驚訝，「118英里這麼快！？這真的很驚人，我以前很少見到這樣的擊球，」他表示，「我曾在這個球場上看過2022年的全明星賽，當時的賈吉（Aaron Judge）打擊練習也很厲害。」

對於這顆全壘打球，佩塞卡強調，「只要翔平不要球，我就會保留這顆球，我知道這是他第47支全壘打，也是生涯新高，我絕對不會賣掉它，自己從他大聯盟第一年就一直在他的比賽 ，」佩塞卡最後堅定強調將珍惜這顆球。