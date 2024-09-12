大谷翔平持續邁進「50轟50盜」　隊友史密斯：他看起來很享受

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▲大谷翔平本季第47轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇球星大谷翔平今天（12日）對小熊的比賽中，面對左投威克斯（Jordan Wicks）「首局首打席開轟」，整場4打數2安打、3打點和1次盜壘，幫助道奇終止2連敗。目前大谷已經累積「47轟48盜」，持續往「50轟50盜」邁進，賽後隊友史密斯（Will Smith）表示，「他看起來很享受。」

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首局大谷掌握威克斯失投滑球，敲出一發擊球初速118.1英里（約190.1公里）、飛行距離405英尺，擊球仰角僅19度的平射砲，除了是他本季第47轟，同時也是他本季第1支擊球仰角在20度以下的全壘打。

這支全壘打不僅延續大谷的火熱狀態，也點燃了道奇的進攻。隨後，艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）接連擊出全壘打，道奇首局就敲出4支全壘打，追平隊史紀錄。

賽後，史密斯對大谷的表現讚不絕口，「看他比賽非常有趣，每晚都能看到他打球，真的讓人很興奮。」他還補充說，「他似乎很享受追求『50轟50盜』這段過程。」同時，他也強調大谷對比賽的投入和認真，讓他更加與眾不同。

▲道奇史密斯（Will Smith）開轟。（圖／達志影像／美聯社）

除了大谷的出色表現，史密斯自己也在比賽中有精彩發揮，首局擊出本季第18轟，並在7局下敲出二壘安打創造得分機會，讓隊友拉克斯（Gavin Lux）打出致勝安打。另外，史密斯也在9局上將盜三壘的鈴木誠也阻殺出局，幫助道奇化解危機。

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蒙西則對大谷的全壘打感到驚嘆，而且每天都在創造前所未見的時刻，讓人嘖嘖稱奇，他也幽默的提到球迷試圖接住這顆時速118.1英里（約190.1公里）的球可能會感到壓力。

▲道奇蒙西（Max Muncy）開轟。（圖／達志影像／美聯社）