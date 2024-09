大谷翔平持續邁進「50轟50盜」　隊友史密斯：他看起來很享受

47/47 FOR SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/Z2R38sgGmr

▲大谷翔平本季第47轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

道奇球星大谷翔平今天(12日)對小熊的比賽中,面對左投威克斯(Jordan Wicks)「首局首打席開轟」,整場4打數2安打、3打點和1次盜壘,幫助道奇終止2連敗。目前大谷已經累積「47轟48盜」,持續往「50轟50盜」邁進,賽後隊友史密斯(Will Smith)表示,「他看起來很享受。」

首局大谷掌握威克斯失投滑球,敲出一發擊球初速118.1英里(約190.1公里)、飛行距離405英尺,擊球仰角僅19度的平射砲,除了是他本季第47轟,同時也是他本季第1支擊球仰角在20度以下的全壘打。

這支全壘打不僅延續大谷的火熱狀態,也點燃了道奇的進攻。隨後,艾德曼(Tommy Edman)、史密斯(Will Smith)、蒙西(Max Muncy)接連擊出全壘打,道奇首局就敲出4支全壘打,追平隊史紀錄。

賽後,史密斯對大谷的表現讚不絕口,「看他比賽非常有趣,每晚都能看到他打球,真的讓人很興奮。」他還補充說,「他似乎很享受追求『50轟50盜』這段過程。」同時,他也強調大谷對比賽的投入和認真,讓他更加與眾不同。

▲道奇史密斯(Will Smith)開轟。(圖/達志影像/美聯社)

除了大谷的出色表現,史密斯自己也在比賽中有精彩發揮,首局擊出本季第18轟,並在7局下敲出二壘安打創造得分機會,讓隊友拉克斯(Gavin Lux)打出致勝安打。另外,史密斯也在9局上將盜三壘的鈴木誠也阻殺出局,幫助道奇化解危機。

Seiya Suzuki thrown out at third pic.twitter.com/VF1Or0os5X