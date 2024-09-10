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哈瑪星返美陪產台鋼本土先發有人選　牛棚2上2下投教給課題

▲▼陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹洋投哈瑪星因陪產提前返美，投手教練蕭任汶表示，哈瑪星離開後，本土投手會多一些機會，鳥松先發狀況也不穩定，長中繼更是缺乏人手。

蕭任汶點名陳宇宏及楊達翔是有可能近期升一軍先發的人選，不過陳宇宏遇到「5局障礙」，他在一軍3場比賽都未滿5局就退場且吞敗，因此降二軍調整，雖然曾在8月底投滿6局拿下勝投，但最近一次5日出賽時，又在第5局遇到失分狀況。

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蕭任汶表示，「其實他的控球及球質都不錯，可能到5局就心急想解決打者，應該要多磨一下，這是他必須面對的課題。」

牛棚部分，20日進行異動，王躍霖、陳冠豪降二軍，陳正毅、巫柏葳回到一軍。蕭任汶透露，王躍霖的手有點夾擊但不嚴重，先換下去，陳冠豪的控球有進步，但還不到應付一軍的程度，體力部分只有一局，下一局球速往下掉滿多，希望他在二軍調整這部分。

牛棚輪替部分較為頻繁，規劃陳正毅、巫柏葳及黃紹睿為主，黃紹睿剛升一軍3場在一軍表現中規中矩，蕭任汶表示，「他的控球還OK，球速還不到最好的狀態，需要進一步提升。」他也期待這些輪替到一軍的球員能從中學習並找出課題，蕭任汶說，「無論好與壞，至少有感受到，知道如何鞭策自己。」

關鍵字： 台鋼雄鷹陳宇宏牛棚一軍降二軍

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