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U23世界盃中國晉級超級循環賽　教頭：超出我的預期

▲▼U23中國隊周奕。（圖／WBSC官網）

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實習記者胡冠辰／綜合報導

U23世界盃今天（台灣時間10日）進行預賽最後一天賽事，世界排名第24的中國隊爆冷以4比1擊敗排名第15的澳洲隊，預賽以3勝2敗晉級超級循環賽；賽後中國主帥李偉更是直言，「預賽的表現超出了我的預期。」

此役中國先發趙偉投了6局耗費85球，被敲4支安打責失1分，三振則是送出5次；王翔後援1局，奪1K無失分。中國隊全場只有2安打，趁澳洲投手亂流把握機會致勝。

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「預賽的表現超出了我的預期，」中國隊主帥李偉說，「我喜歡我們今天對澳洲時防守，這是我們的優勢，感謝我們的投手教練（張健）為我們的先發（趙偉）做足了準備。」

中國隊與澳洲隊同為3勝2敗，比較對戰結果，中國以A組第三之姿晉級超級循環賽，A組前兩名為波多黎各、日本；B組前三為尼加拉瓜、委內瑞拉、韓國，中華隊目前以1勝3敗排A組第5名，將進行排名賽。

關鍵字： 中國隊.U23世界盃.預賽澳洲晉級

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