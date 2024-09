U23世界盃中國晉級超級循環賽　教頭：超出我的預期

▲▼U23中國隊周奕。(圖/WBSC官網)



實習記者胡冠辰/綜合報導

U23世界盃今天(台灣時間10日)進行預賽最後一天賽事,世界排名第24的中國隊爆冷以4比1擊敗排名第15的澳洲隊,預賽以3勝2敗晉級超級循環賽;賽後中國主帥李偉更是直言,「預賽的表現超出了我的預期。」

此役中國先發趙偉投了6局耗費85球,被敲4支安打責失1分,三振則是送出5次;王翔後援1局,奪1K無失分。中國隊全場只有2安打,趁澳洲投手亂流把握機會致勝。

「預賽的表現超出了我的預期,」中國隊主帥李偉說,「我喜歡我們今天對澳洲時防守,這是我們的優勢,感謝我們的投手教練(張健)為我們的先發(趙偉)做足了準備。」

中國隊與澳洲隊同為3勝2敗,比較對戰結果,中國以A組第三之姿晉級超級循環賽,A組前兩名為波多黎各、日本;B組前三為尼加拉瓜、委內瑞拉、韓國,中華隊目前以1勝3敗排A組第5名,將進行排名賽。

???????? China win! ???????? China win their 3rd game on the final day of the Opening Round!#BaseballWorldCupU23 pic.twitter.com/0cGSKUZ9vU