林昀儒直落3橫掃丹麥一哥！　挺進澳門冠軍賽16強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今(10)日出戰WTT澳門冠軍賽首輪賽事，對上世界第24的31歲丹麥一哥格羅特(Jonathan Groth)，以11比8、11比8、11比8，總局數3比0橫掃過關，挺進男單16強。

Lin Yun-Ju secures match point in style



He takes down Jonathan Groth to advance to the #WTTMacao Round of 16 #WTTChampions #TableTennis pic.twitter.com/3dWHs5Ls5e [廣告]請繼續往下閱讀... September 10, 2024

名列世界第9的林昀儒在巴黎奧運身兼3項，最終皆止步8強，本周他迎來奧運後首場國際賽，出戰澳門冠軍賽男單32強，位列男單第5種子，與丹麥一哥格羅特交手，兩人在今年的仁川冠軍賽首輪也曾碰頭，當時「小林同學」以直落3勝出。

今日開賽雙方打成3比3後，林昀儒連下3分，將比數改寫為6比3，儘管格羅特幾度將分差逼近到1分，但林昀儒在對拉上較佔優勢，局末反手擰接正手進攻，以10比7取得3個局點，被化解了1個後，林昀儒以11比8先下一城。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

進入第2局，林昀儒開局2比0領先，隨後一度以4比6遭反超2分，雙方中段形成拉鋸，林昀儒在7比7後連續正手攻勢發威，加上格羅特掛網失誤，林昀儒10比7得到3個局點，以11比8連拿2局聽牌。

來到第3局，林昀儒3比1開局，被扳成3比3後連拿3分掌控局面，拉開6比3、3分差，儘管一度被追成7比7，他仍能及時穩住，連下關鍵的3分，10比7逼出3個賽末點，終場就以11比8，直落3局勝出晉級16強。

林昀儒16強賽要對上世界第23瑞典好手卡爾伯格(Anton Kallberg)，對方今日以總局數3比2力退「非洲天王」阿魯納(Quadri Aruna)。