林昀儒直落3橫掃丹麥一哥！　挺進澳門冠軍賽16強

▲台灣桌球一哥林昀儒。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今(10)日出戰WTT澳門冠軍賽首輪賽事,對上世界第24的31歲丹麥一哥格羅特(Jonathan Groth),以11比8、11比8、11比8,總局數3比0橫掃過關,挺進男單16強。

Lin Yun-Ju secures match point in style



He takes down Jonathan Groth to advance to the #WTTMacao Round of 16 #WTTChampions #TableTennis pic.twitter.com/3dWHs5Ls5e