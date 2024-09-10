大谷翔平再創紀錄「50-50」僅差4轟3盜！道奇4比10慘敗小熊

No. 47! ????‍♂️



Shohei Ohtani is now three away from 50 SB! pic.twitter.com/4SnmY6IwxC — MLB (@MLB) September 10, 2024

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平9日對小熊之戰，連2戰敲安，本季累積164支安打，繼續刷新個人單季最多安紀錄。不過道奇此戰投手群表現不佳，小熊火力全開，敲出16支安打，包括2發全壘打，終場10比4勝出，道奇中斷2連勝。

大谷翔平今天同樣是擔任開路先鋒、指定打擊。首打席擊出游擊飛球，第3局則選到四壞球保送，並在這次打席成功盜上二壘，這是他本季第47次盜壘，且是連續第24次盜壘成功。

第5局1人出局的第三次打席，大谷翔平面對2好1壞的球數，鎖定韓崔克斯（Kyle Hendricks）的曲球，擊出中間方向安打，為球隊創造一、三壘的得分機會。貝茲（Mookie Betts）隨後也擊出中間方向安打，讓三壘跑者泰勒回本壘得分。大谷也進占三壘，並靠隊友的高飛犧牲打跑回本壘，為球隊拿下第2分。

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在7局2比7落後的情況下，大谷翔平率先打擊，面對對方換上的第三任左投史邁利（Drew Smyly），掃出右外野安打，加上對方外野手失誤，讓他一口氣跑上二壘。

這一安打讓大谷翔平本季安打數來到164支，超越個人2022年效力天使時創下的160支安打，繼續刷新個人紀錄。

大谷成功佔據無人出局的得點圈後，下一棒貝茲敲出左外野2分砲，為本季第17轟，將比分縮小至3分差。

8局最後打席，大谷翔平吞下三振，此戰4打數2安打，跑回2分，另有1保送、1盜壘成功，本季累積「46轟、47盜」，朝著前無古人的「50全壘打－50盜壘」紀錄又邁進一步。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）在第一局被貝林傑（Cody Bellinger）擊出兩分全壘打，單局失掉3分。貝茲的安打一度縮小差距，不過第6局投手又因保送加上4支安打，再失3分。貝茲的全壘打將比分再次縮小後，道奇隊8局又失分，到了第9局更因失誤被對方拿下2分，最終以兩位數失分結束比賽。

布許（Michael Busch）今天棒打老東家，單場「鐵支」4安猛打賞，包括1發陽春砲，貢獻3分打點。另一老同學貝林傑除了首局開轟之外，9局再敲安，也包辦3分打點。

Michael Busch continues to crush it against his former team ???? pic.twitter.com/msuQSzEaAk — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) September 10, 2024

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）