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執法過當？　NFL球星希爾超速被警察強拉後壓制引熱議

▲希爾（Tyreek Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希爾（Tyreek Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

NFL邁阿密海豚明星球員希爾（Tyreek Hill），在昨（9日）賽前因超速被邁阿密警方逮捕，隊友史密斯（Jonnu Smith）為援助他也被拘留；目前隨身攝影機影片畫面流出，顯示邁阿密白人警方將希爾從車裡強拉出來，拽到人行道後壓制在地上，然後給他戴上手銬，警方是否執法過當也引起熱議。

影片顯示，希爾最初是在接近海豚主場硬石體育場前因超速被攔下，從警察離開摩托車開始走向希爾的車到希爾被強行拉出，大約耗時四分鐘。

雙方停車後，邁阿密警方敲擊希爾的車窗，希爾搖下車窗，將駕駛執照遞給警方，並反覆告知該名警官不要敲他的車窗，影片還顯示，警方要求希爾把車窗關上，但希爾不遵從，從那時起事件升級。

希爾告訴警察，「兄弟，把我的駕照還我，這樣我就可以走了，我要遲到了，做你該做的事，」然後希爾把他的車窗搖了起來。

「把窗戶開低一點，」警方回應，並再次敲擊玻璃，希爾將車窗輕輕搖下，並表示「別告訴我該怎麼做」，隨後他把車窗重新關上。

希爾後來也解釋為何那時不願意搖下車窗，他表示是因為擔心自己會引起不必要的關注，「如果我打開車窗，人們走過、開車經過，他們就會注意到是我，」希爾說道，「人們開始拍照，我根本不想創造一個場景，就像我只是真的想拿到駕照​​，然後繼續開車到球場」。

警方之後再次告訴希爾把車窗打開，亦或是「我要把你從車裡拽出來，趕緊下車吧，」在警方下達最後通牒要求希爾下車後，希爾接著表示，「我要下車了，我要下車了」，當警方打開車門帶走希爾時，另一名警官抓住希爾的後腦勺和頸部，將他強行拖到人行道上，並戴上手銬。

希爾在被從車裡拉出來之前給海豚隊的安全總監德布魯克斯（Drew Brooks）打過電話，隨後警方用膝蓋頂住希爾的背部，讓他保持在原地，並告訴希爾別哭了，「當我們告訴你做某事時，你就去做，明白嗎？」警方說道，「不是當你想要的時候，而是當我們告訴你的時候，你他媽的有點糊塗了」。

希爾被拽到人行道上被告知坐下，希爾回答說他最近做了膝蓋手術，但警方仍衝向希爾，用雙臂摟住他的肩膀，再次將他按倒在地，其中甚至一度雙手掐住了希爾的脖子。該警官對希爾的手術說表示懷疑，「哦，真的嗎？真是巧合啊，」警官說，「當我們告訴你把窗戶放下時，你的耳朵有沒有做過手術？」

「我只是作為一個黑人，僅此而已，」希爾喊道，「我只是美國的黑人」，「我們也很黑，兄弟，」一名警官回答，「我們當中也有有色人種，別表現的很特別」。

大約25分鐘後，安全總監布魯克斯和希爾的經紀人羅森豪斯（Drew Rosenhaus）趕到，希爾被釋放，這時音訊多次中斷，但從一個角度可以聽到希爾在重新進入車內之前告訴警察，「之後在法庭上見」。

海豚隊晚間發表聲明，稱球隊「針對希爾遭到一連串、過度攻擊和暴力行為感到難過，並補充表示「看到我們的這些人既令人抓狂又令人心碎，為了保護我們社區，警方對這些人使用了不必要的武力和敵意，但這也提醒我們，並不是所有這樣的情況都會以和平結束，正如我們很感激的那樣，如果我不是希爾而是其他人的話該怎麼辦？這是一個將產生巨大影響的問題」。

邁阿密警方也發佈了聲明，表示已經開始「立即審查所有涉及事件的細節。」其中一名涉事警察被「暫時停止職務」，等待調查。

關鍵字： NFL美式足球希爾

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