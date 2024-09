執法過當？　NFL球星希爾超速被警察強拉後壓制引熱議

▲希爾(Tyreek Hill)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NFL邁阿密海豚明星球員希爾(Tyreek Hill),在昨(9日)賽前因超速被邁阿密警方逮捕,隊友史密斯(Jonnu Smith)為援助他也被拘留;目前隨身攝影機影片畫面流出,顯示邁阿密白人警方將希爾從車裡強拉出來,拽到人行道後壓制在地上,然後給他戴上手銬,警方是否執法過當也引起熱議。

This will be a thread of the available video. This first video shows Tyreek Hill driving near Hard Rock Stadium. Can't tell how fast he's going but it shows the first interaction with police. pic.twitter.com/SkF9I5MQrp [廣告]請繼續往下閱讀... September 9, 2024

影片顯示,希爾最初是在接近海豚主場硬石體育場前因超速被攔下,從警察離開摩托車開始走向希爾的車到希爾被強行拉出,大約耗時四分鐘。

雙方停車後,邁阿密警方敲擊希爾的車窗,希爾搖下車窗,將駕駛執照遞給警方,並反覆告知該名警官不要敲他的車窗,影片還顯示,警方要求希爾把車窗關上,但希爾不遵從,從那時起事件升級。

SLATER SCOOP: Tyreek Hill body-cam video from Miami-Dade Police. pic.twitter.com/aJvD4SamZk — Andy Slater (@AndySlater) September 9, 2024

希爾告訴警察,「兄弟,把我的駕照還我,這樣我就可以走了,我要遲到了,做你該做的事,」然後希爾把他的車窗搖了起來。

「把窗戶開低一點,」警方回應,並再次敲擊玻璃,希爾將車窗輕輕搖下,並表示「別告訴我該怎麼做」,隨後他把車窗重新關上。

Stephen A Smith on Tyreek Hill being handcuffed and detained by Miami police before the Dolphins game.



“This is what we’re talking about when we talk about the ease with which dehumanization kicks in when it comes to black men.” pic.twitter.com/URGPm9wiPO — VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) September 9, 2024

希爾後來也解釋為何那時不願意搖下車窗,他表示是因為擔心自己會引起不必要的關注,「如果我打開車窗,人們走過、開車經過,他們就會注意到是我,」希爾說道,「人們開始拍照,我根本不想創造一個場景,就像我只是真的想拿到駕照​​,然後繼續開車到球場」。

警方之後再次告訴希爾把車窗打開,亦或是「我要把你從車裡拽出來,趕緊下車吧,」在警方下達最後通牒要求希爾下車後,希爾接著表示,「我要下車了,我要下車了」,當警方打開車門帶走希爾時,另一名警官抓住希爾的後腦勺和頸部,將他強行拖到人行道上,並戴上手銬。

Video of Tyreek Hill’s arrest today: pic.twitter.com/Kope2Ma6tk — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 8, 2024

希爾在被從車裡拉出來之前給海豚隊的安全總監德布魯克斯(Drew Brooks)打過電話,隨後警方用膝蓋頂住希爾的背部,讓他保持在原地,並告訴希爾別哭了,「當我們告訴你做某事時,你就去做,明白嗎?」警方說道,「不是當你想要的時候,而是當我們告訴你的時候,你他媽的有點糊塗了」。

希爾被拽到人行道上被告知坐下,希爾回答說他最近做了膝蓋手術,但警方仍衝向希爾,用雙臂摟住他的肩膀,再次將他按倒在地,其中甚至一度雙手掐住了希爾的脖子。該警官對希爾的手術說表示懷疑,「哦,真的嗎?真是巧合啊,」警官說,「當我們告訴你把窗戶放下時,你的耳朵有沒有做過手術?」

Tyreek Hill Bodycam RELEASED! PROVES HE LIED!



He was clearly speeding and did not follow a single direction given to him by the officers.



The South Florida Police BA say Tyreek Hill was uncooperative with cops and initiated what happened. and that they stand with the actions of… pic.twitter.com/Pw00sF0r9P — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) September 10, 2024

「我只是作為一個黑人,僅此而已,」希爾喊道,「我只是美國的黑人」,「我們也很黑,兄弟,」一名警官回答,「我們當中也有有色人種,別表現的很特別」。

大約25分鐘後,安全總監布魯克斯和希爾的經紀人羅森豪斯(Drew Rosenhaus)趕到,希爾被釋放,這時音訊多次中斷,但從一個角度可以聽到希爾在重新進入車內之前告訴警察,「之後在法庭上見」。

海豚隊晚間發表聲明,稱球隊「針對希爾遭到一連串、過度攻擊和暴力行為感到難過,並補充表示「看到我們的這些人既令人抓狂又令人心碎,為了保護我們社區,警方對這些人使用了不必要的武力和敵意,但這也提醒我們,並不是所有這樣的情況都會以和平結束,正如我們很感激的那樣,如果我不是希爾而是其他人的話該怎麼辦?這是一個將產生巨大影響的問題」。

邁阿密警方也發佈了聲明,表示已經開始「立即審查所有涉及事件的細節。」其中一名涉事警察被「暫時停止職務」,等待調查。