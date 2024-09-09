運動雲

>

燃燒18歲夏天有美好結局　曾偉喆冠軍戰爆發陳睦衡「臭來的」

▲U18陳睦衡、曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18陳睦衡、曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日決賽，中華隊擊敗日本隊，睽違17年在台灣奪冠，陳睦衡對決日、韓表現出色，雖然冠軍戰沒登板，也收穫3座個人獎項，最佳勝率王、最佳防禦率王及明星隊最佳先發投手。第四棒曾偉喆終結6打數無安打低潮，最後兩戰爆發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

陳睦衡對日、韓先發，累計9.1局僅被敲2安打，奪9次三振，無失分。曾偉喆大讚，「這還要我講嗎？有目共睹！抗韓又抗日，基本上3個獎和這面金牌，完全就是他該拿的。雖然冠軍戰他需要休息沒有投，但前兩場的貢獻已經功不可沒。」

曾偉喆最後兩戰敲出5支安打，冠軍戰雙安貢獻2打點。談到手感恢復的關鍵，他笑言，「因為陳睦衡『臭』我啊！他說，中華隊第四棒打成這樣，我去打就好了。」不過陳睦衡回應，「我是有這樣講，但也有指導你，給你建議。」

▲▼ 2024U18亞青曾偉喆 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2024U18亞青曾偉喆 。（圖／記者李毓康攝）

陳睦衡感謝教練給予先發機會，曾偉喆也說，「謝謝教練，讓我擔任第四棒重任，在柯敬賢後面保護他，很高興這場表現還可以。」陳睦衡在一旁幫腔，「這樣是還可以嗎？是很好！」

去年同樣在天母，U18世界盃冠軍戰不敵日本，中華隊不少球員都留下遺憾的淚水。今年則是迎來冠軍的甜美果實。曾偉喆爆料陳睦衡去年代打失敗，還沒兩出局就開始哭，「冠軍獎盃留下來就很滿意了。」陳睦衡即將追尋旅外夢，總結這次亞青，他也說，「這個夏天燃燒有完美結局。」

▲▼2024U18亞青林鉑濬(左)與陳睦衡(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青林鉑濬(左)與陳睦衡(右)。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊U18亞青冠軍陳睦衡曾偉喆

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

熱門新聞

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

2大谷46轟平個人新高　162安101打點破紀錄

3柯敬賢真的對日本討回來

4U18亞青個人獎、明星球員出爐！

5鄭宇宙大讚林鉑濬：振臂大吼好帥

最新新聞

1世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

2打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

3鄭怡靜退簡彤娟晉澳門冠軍賽16強

4台南台語月！金曲歌王謝銘祐統一獅開唱

5

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366