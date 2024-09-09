燃燒18歲夏天有美好結局　曾偉喆冠軍戰爆發陳睦衡「臭來的」

▲U18陳睦衡、曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日決賽，中華隊擊敗日本隊，睽違17年在台灣奪冠，陳睦衡對決日、韓表現出色，雖然冠軍戰沒登板，也收穫3座個人獎項，最佳勝率王、最佳防禦率王及明星隊最佳先發投手。第四棒曾偉喆終結6打數無安打低潮，最後兩戰爆發。

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▲2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

陳睦衡對日、韓先發，累計9.1局僅被敲2安打，奪9次三振，無失分。曾偉喆大讚，「這還要我講嗎？有目共睹！抗韓又抗日，基本上3個獎和這面金牌，完全就是他該拿的。雖然冠軍戰他需要休息沒有投，但前兩場的貢獻已經功不可沒。」

曾偉喆最後兩戰敲出5支安打，冠軍戰雙安貢獻2打點。談到手感恢復的關鍵，他笑言，「因為陳睦衡『臭』我啊！他說，中華隊第四棒打成這樣，我去打就好了。」不過陳睦衡回應，「我是有這樣講，但也有指導你，給你建議。」

▲ 2024U18亞青曾偉喆 。（圖／記者李毓康攝）

陳睦衡感謝教練給予先發機會，曾偉喆也說，「謝謝教練，讓我擔任第四棒重任，在柯敬賢後面保護他，很高興這場表現還可以。」陳睦衡在一旁幫腔，「這樣是還可以嗎？是很好！」

去年同樣在天母，U18世界盃冠軍戰不敵日本，中華隊不少球員都留下遺憾的淚水。今年則是迎來冠軍的甜美果實。曾偉喆爆料陳睦衡去年代打失敗，還沒兩出局就開始哭，「冠軍獎盃留下來就很滿意了。」陳睦衡即將追尋旅外夢，總結這次亞青，他也說，「這個夏天燃燒有完美結局。」

▲2024U18亞青林鉑濬(左)與陳睦衡(右)。（圖／記者李毓康攝）