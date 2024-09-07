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臺北元坤舉行誓師大會　延攬日本外援直指企橄聯賽3連霸

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤舉行新賽季誓師大會。（圖／記者簡名杉攝）

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤舉行新賽季誓師大會，日本外援雨谷陸椰(右)。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

第三屆台灣企業橄欖球聯賽將於9月14日正式展開，開賽前夕，二連霸的「衛冕軍」台北元坤舉行誓師大會，除了宣布延攬日本關西大學的橄欖球好手雨谷陸椰入隊之外，更強調力拚三連霸的野心！

新賽季的企業橄欖球聯賽新增了兩支新隊伍，分別是由一群旅台外國橄欖球愛好者所組成的臺北猴王隊(Taipei Babooms)以及新北興格隊，再加上原本的臺北元坤、台南凱爾、長大海洋飼料三支勁旅，更多球隊加入也為新賽季的橄欖球聯賽增添了更多新看點和亮點。

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臺北元坤隊的領隊、義大醫院院長兼元坤運動文創產業公司董事長杜元坤，在誓師大會上重申了對橄欖球的深厚熱情與支持，他強調，自2022年成立元坤運動文創產業公司組隊參加台灣企業橄欖球聯賽以來，全力支持球隊的發展，不僅提供球員獎助學金和營養補給，更關懷球員的身心發展，而臺北元坤隊也在杜院長的支持下，於首屆聯賽就成功奪冠，第二屆則在傷停時間驚險中逆轉勝，再次成功捧起冠軍獎杯，今年更要力爭三連霸的榮耀。

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤舉行新賽季誓師大會。（圖／記者簡名杉攝）

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤舉行新賽季誓師大會。（圖／記者簡名杉攝）

元坤運動公司同時宣布了新賽季的三大革新，除了推出了象徵豪氣與勝利的新隊徽「元坤雄鷹」之外，也創建了新的品牌「YK Sports」，還網羅更多國內優秀的橄欖球新秀入隊，包含建中的王長恩、王博玄，台一中的胡宇昇，八斗高中的高正釗，北醫的蘇晨文及孫裕展，北市大的方琮瑜和黃政皓，雷訊暴龍的簡子凡和曾鈺銘，共10位本土新援，另外更成功延攬日本關西大學的外援雨谷陸椰，為球隊注入新活力。

180公分、95公斤的雨谷陸椰，來自一個橄欖球世家，從小耳濡目染，六歲便開始接觸橄欖球運動，並在日本國內賽事中屢創佳績，他擁有卓越的前鋒技能和攻擊策略。能來台加入元坤隊，他強調，非常榮幸能有機會為臺北元坤隊效力，並期待能夠幫助球隊實現三連霸的目標。

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤舉行新賽季誓師大會。（圖／記者簡名杉攝）

▲企業橄欖球聯賽衛冕軍臺北元坤領隊杜元坤(右)。（圖／記者簡名杉攝）

杜元坤則說，臺北元坤隊是台灣企業聯賽中首支聘請外國選手的隊伍，這一舉措彰顯了球隊邁向國際化、鞏固實力的決心。他強調，球隊將全力以赴，在賽場上展示團隊的力量和橄欖球精神。

關鍵字： 臺北元坤杜元坤橄欖球

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