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198公分巨投藤田琉生獲各國球探關注：未來有望挑戰大聯盟

▲▼藤田琉生 。（圖／棒協提供）

▲藤田琉生 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U18日本隊兩名備受矚目的投手藤田琉生（東海大相模三年級）和坂井遼（關東第一三年級）6日對中華隊，合力投出兩安打的完封表現，為日本晉級冠軍戰添一大優勢。其中藤田琉生先發無失分好投表現，已獲大聯盟球探關注。

作為關鍵比賽的先發投手，藤田琉生賽後露出笑容，並滿意地表示，「一開始就知道會是一場投手戰，我認為自己展現了這三年來磨練出的韌性投球。」

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藤田以「當作最後一次登板來投」的心態上場，他發揮身高198公分的優勢，投出最快149公里的直球，並運用變化球迷惑打者。他在比賽中對戰已獲道奇簽約的柯敬賢，成功奪下兩次三振。

藤田說：「我知道，但沒有特別意識到這件事，畢竟我們都是高中生。」在第五局二出局一、二壘的危機中，他把球交給第二任投手坂井遼，隨後回到休息區，繼續為隊友大聲應援。

藤田在今夏的甲子園比賽中學會每一球的重要性。在準四強賽對關東第一的比賽中，他在第六局保持無失分，但在第七局面對四號打者高橋徹平時，被第一球變速球擊出左外野席，流下了眼淚。這次失誤使他更加意識到防止失投的重要性。在台北的飯店中，他也一直握著容易打滑的國際比賽用球進行練習。

比賽中，日職有兩支球隊的球探在場調查。日本火腿球探部長大渕隆表示，「他具有強而有力的揮臂，一開始就展現強勁的表現。身高快2公尺的角度和控球能力非常吸引人。參加甲子園、大學日本隊的熱身賽和國際賽事等各種經歷，將有助於他的成長。」

軟銀的編成育成本部長永井智浩則評論道，「他在甲子園中建立了信心，能夠冷靜地投球。比賽一開始就表現得很好，但在比賽末段又提升了自己的狀態。能在這樣的國際舞台上展現自己的實力，實在令人讚賞。」

各國的球探同樣密切關注藤田的比賽。一位大聯盟球探表示：「如果未來能夠得到良好的養成訓練，他有能力在大聯盟發展。」

藤田是否投入日職選秀，已引起外界關注。他表示：「希望未來能在職業球界以及侍日本隊中有所貢獻。」由於球數限制，本屆比賽對他來說已完成使命。剩下的兩場比賽，他將作為大會史上最高的打者之一，努力為球隊爭取冠軍。

關鍵字： 藤田琉生U18日本隊大聯盟球探投手完封

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