第12屆WOTD-ETD格鬥賽週日再開！FB執行長陪練員登場獻技

▲前FB執行長陪練員李學顥(左)將於第12屆WOTD格鬥賽登場。（圖／WOTD提供）

記者簡名杉／綜合報導

每半年格鬥迷引頸期盼的格鬥饗宴再度展開，第12屆WOTD-ETD系列賽8日(周日)於台北體育館舉辦格鬥大賽，本屆依舊有MMA綜合格鬥、 鐵籠搏擊的38場熱戰，除了MMA壓軸曾經是FB執行長陪練員的李學顥對上香港來踢館的賴嘉豪外，還有美麗與實力兼俱的「SuperBaby」施品萱、曾在香港IPCC擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶的「蜜獾」李俊琳等戰將登場，引起格鬥迷的高度矚目。

本屆賽事的MMA綜合格鬥的壓軸主賽，將由代表Spark Muay Thai 的「濃縮豆漿」香港選手賴嘉豪將再度來台，而這次他將要轉戰綜合格鬥，面對代表 iFighting進行勢格鬥運動館 的精英格鬥選手「鯊魚」李學顥。

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不斷精進自己的李學顥，日前再次奔赴美國，與知名職業格鬥選手「影子」吳仲凱一同訓練，除了將他最強的拳擊練的爐火純青之外，更是將MMA的各個面向融會貫通，這次的賽事將會以全新的姿態登場。

「濃縮豆漿」賴嘉豪，僅僅在三年的格鬥旅途中就接連參加了十多場的泰拳和MMA賽事，在此期間更是淬煉了他不斷向前壓迫並轟出重擊，同時防禦堅不可摧的坦克式打法，在上一屆WOTD-ETD 賽事上，他便是以這樣的風格，獲得當屆的最佳搏擊賽事，為了幫訓練夥伴林啟彥復仇，賴嘉豪甚至放下手邊的工作，遠赴泰國一個月專注訓練備賽，誓言要用盡渾身解數擊倒對手，為他雪恥

而鐵籠搏擊的壓軸賽，則有來自野孩子技擊運動館的「幻影」再現，劉志偉睽違多年將再度踏入八角鐵籠，而站在他對面的則是來自香港勇猛兇悍的「蜜獾」李俊琳。

「幻影」劉志偉，師承散打高手王葉豪，至今已有八年的習武經驗，期間更是跨足MMA、散打、踢拳等多個技擊領域，從中學時期就拿下全中運散打金牌開始，劉志偉一路過關斬將，接連獲得格鬥柔術亞錦賽銀牌以及職業踢拳的勝利，正如他的外號，劉志偉的腳步極其靈動，而他也表示這次將施展他最擅長的遊走打擊策略，以快進快出和反擊打法來擊潰對手。

另一方面，來自Lazy Monkey Club 和Wave Wellness&Martial Arts「蜜獾」李俊琳，更是在泰拳/踢拳領域上已有十年經歷且曾在香港IPCC紅擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶，而他最為台灣拳迷們熟知的，則是在WOTD-ETD 10 上和知名MMA選手李育生打得旗鼓相當，他再度來台挑戰他更擅長的鐵籠搏擊項目，將能夠把自己十年的泰拳功力全部注入在賽場上，給對手造成極大的威脅。

而女子組賽事中最引人注目的，則是來自 Let's Box 初出茅廬的「SuperBaby」施品萱，面對代表 Falcon Muay Thai 隼泰拳 再次踏入鐵籠的「Kaia」吳悠綺

「Kaia」吳悠綺此番是第二次踏入WOTD-ETD 的八角鐵籠，修習了4年泰拳的她，在第10屆的賽事上展現了她驚人的速度以及靈活的腳步，她總能從遠距離瞬間發起突擊，然後在對手還來不及反應時撤離對手的射程範圍，並且在接連執行三回合大幅進出的戰術後完全不會露出一絲疲態，身體素質十分強悍。

相貌姣好的「SuperBaby」施品萱，雖然僅有一年半的泰拳拳齡，但天賦異稟的她卻練就了極為凌厲的泰式踢技，再加上威力強大的直拳組合，讓她在短時間內便接連拿下泰威及立青泰拳賽等三場勝利，帶著超乎常人的天賦以及顏值，這次她將要挑戰從未接觸過的鐵籠搏擊規則。

另一場十分值得一看的MMA賽事，是由代表 UFC GYM TAIWAN 和 Bmf 動空間-綜合格鬥有氧拳擊 運動空間 的 「大坪林閃電」黃楷倫挑戰站在雛量級泰拳/格鬥雙棲國手張立。由兩大戰隊淬煉而出的「大坪林閃電」黃楷倫，除了在綜合格鬥賽場上征戰多年，取得了4勝2負的成績，而站立技便是他最強的武器，黃楷倫也曾依靠這項絕技在踢拳賽場上多次獲勝，更是在WOTD-ETD 10 賽事上只用了不到一分鐘的時間就KO對手，將勝利收入囊中。

而出身立技名門的張立，來自范Sir格鬥學院，曾當過泰拳國手，今年更代表國家挑戰AMMA亞洲格鬥錦標賽，他除了拳腳功夫十分了得外，更強化了纏鬥與降伏的功力，在WOTD-ETD 系列的賽場上累計6連勝，包含3降伏與1KO，他可以說是沒有死角的不敗金剛。

鐵籠搏擊規則中最為火爆的一場賽事，則將由代表 台灣巴西柔術台中學院 的「哈納比」劉祐豪，對上來自香港 ATMA fitness center 的徐捷超。「哈納比」劉祐豪在台灣的踢拳屆可說是一方之霸，近幾年接連拿下如WAKO踢拳、T1精英賽、MPF職業賽等指標性踢拳賽事的優勝，而他最具代表性的戰鬥風格，就是他如機關槍一般的連續重拳，而在上一屆WOTD-ETD 鐵籠搏擊賽事上，他便是以這樣的連拳猛擊，首回合就以TKO拿下勝利。

另一方面，來自香港的徐捷超絕非等閒之輩，他在8年的泰拳生涯中接連斬獲了Yokkao 33 冠軍以及富德泰拳賽事的腰帶，承襲了ATMA fitness center 的經典港式泰拳風格，徐捷超在場上擅長使用極高頻率的拳腳連擊，這次面對擅長壓迫打法的對手，他將切換成反擊打法，在最精準的距離進行反攻。