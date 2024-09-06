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法國射手拒巫師兩年約轉戰歐洲　「不想在NBA爛隊當導師」

▲▼法國射手佛尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國射手佛尼爾（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

法國射手佛尼爾(Evan Fournier)日前宣布轉戰希臘聯賽隊伍奧林匹亞科斯，告別待了12年的NBA賽場，他告訴家鄉媒體《隊報》，上季僅拿下15勝、名列NBA倒數第2的巫師，曾開出兩年合約網羅他，不過他對在一支「弱旅」擔任年輕球員的導師沒興趣，果斷拒絕華盛頓的邀約。

現年31歲的佛尼爾是2012年首輪第20順位新秀，他曾在奧蘭多待了6.5季，在魔術歷史得分榜高居第8(7049分)，出賽場次則名列第9(435場)。他2021-22賽季改披尼克戰袍，該季先發80場，之後兩季都遭主帥席波杜(Tom Thibodeau)冷凍，兩人關係因此破裂，上季中總算如願離隊，加入東區爐主活塞。

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佛尼爾今夏決定回到歐洲賽場，與希臘聯賽隊伍奧林匹亞科斯簽訂一紙2年超過400萬美元(約1.28億台幣)的合約，他近日接受法國媒體《隊報》訪問時透露，NBA上季倒數第2的巫師曾開出2年合約網羅他，但他對在「弱旅」擔任年輕球員的導師沒興趣。

▲▼法國射手佛尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國射手佛尼爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

佛尼爾說，他希望在歐洲賽場「競爭」並再次享受打球的樂趣，畢竟處於當打之年的他已經枯坐NBA板凳2個賽季，這個夏天回到法國隊才再次扮演重要角色，幫助法國男籃贏得奧運銀牌。

佛尼爾在NBA打滾了12年，生涯場均能得13.6分，2.7籃板和2.5助攻，他日前抵達希臘後受到歐洲球迷熱烈歡迎，他對重返賽場、為目標全力拚戰感到興奮。

關鍵字： NBA佛尼爾法國巫師

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