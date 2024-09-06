下半場狂進3球　阿根廷3比0轟垮智利奪勝

▲阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天（6日）由阿根廷主場交手智利，在隊長梅西（Lionel Messi）因傷缺席下，阿根廷靠著阿利斯特（Alexis Mac Allister）、阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）和迪巴拉（Paulo Dybala）下半場各進一球的好表現下，以3比0在主場戰勝智利，鞏固了他們在南美洲賽區的領先地位。

OH MY GOD JULIÁN ÁLVAREZ WHAT A GOAL



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上半場在短兵相接後，雙方都無法越雷池一步以0比0進入中場休息；下半場第48分鐘阿根廷發動攻勢，阿爾瓦雷斯傳中給利物浦中場球員阿利斯特，後者順勢起腳射門，球應聲入網，阿根廷首開紀錄取得1比0領先。

ALEXIS MAC ALLISTER WHAT A GOAL!!



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第84分鐘阿根廷攻勢再起，阿爾瓦雷斯的遠射破門幫助球隊將領先優勢擴大至2比0；替補出場的迪巴拉則是在傷停補時第91分鐘起腳進球，終場阿根廷就以3比0擊敗智利，目前積分18分的他們領先第二名烏拉圭足足5分。

PAULO DYBALA WHAT A GOAL!!



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阿根廷隊下一場比賽將會師哥倫比亞；而智利將在主場迎戰玻利維亞隊，玻利維亞稍早以4比0擊敗委內瑞拉。