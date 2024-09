下半場狂進3球　阿根廷3比0轟垮智利奪勝

▲阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天(6日)由阿根廷主場交手智利,在隊長梅西(Lionel Messi)因傷缺席下,阿根廷靠著阿利斯特(Alexis Mac Allister)、阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)和迪巴拉(Paulo Dybala)下半場各進一球的好表現下,以3比0在主場戰勝智利,鞏固了他們在南美洲賽區的領先地位。

OH MY GOD JULIÁN ÁLVAREZ WHAT A GOAL



pic.twitter.com/fY9Bvqv8uP