沃西兩次關鍵達陣　NFL開幕戰酋長27比20力退烏鴉奪開門紅

▲沃西 （Xavier Worthy）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間6日）堪薩斯酋長主場進行與巴爾的摩烏鴉的賽季開幕戰，酋長隊靠著四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes ）和新秀接球手沃西 （Xavier Worthy）兩次達陣表現的帶領下，在比賽末段擋住烏鴉隊的超級反撲，以27比20收下比賽，延續了雙方交手的統治地位。

The first time Xavier Worthy touched the football in an NFL game: pic.twitter.com/aiHjHFK1Q8 [廣告]請繼續往下閱讀... September 6, 2024

上半場後段，馬霍姆斯一次糟糕的傳球被烏鴉後衛史密斯（Roquan Smith）攔下，幫助球隊在中場休息前將比分追至10比13；烏鴉隊在上賽季一共有兩次中場休息前處於落後。

下半場開始後，酋長隊很快的以81碼達陣擴大領先優勢；烏鴉隊隨後也發動反擊，傑克遜（Lamar Jackson）在一次進攻中找到近端鋒萊利（Isaiah Likely），他們聯手完成49碼達陣，幫助烏鴉將比分追至17比20三分差。

Xavier Worthy is really a Kansas City Chief



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緊接著酋長隊沃西在35碼處接獲馬霍姆斯的傳球成功達陣，在比賽還剩10分鐘時幫助球隊將比分改寫為27比17。

比賽還剩4分54秒時，烏鴉隊塔克（Justin Tucker）35碼達陣將比分追至20比27；然而在比賽還剩五秒時，烏鴉隊傑克遜在達陣區錯失了大空位的弗勞爾斯（Zay Flowers），隨後傑克遜在比賽時間結束前找到萊利，後者成功達陣，但經由檢視後萊利的腳趾沒有觸及到後防線，被判定達陣不算，在這場峰迴路轉的比賽中最終由酋長驚險收下勝利。

Game of inches pic.twitter.com/0P53jQh4ty — Yahoo Sports (@YahooSports) September 6, 2024

「我以為這是一次達陣，」烏鴉隊傑克遜賽後沮喪說道，「我仍然認為這是一次達陣，」

主帥哈博（John Harbaugh）也表示雖然可惜，但他仍給予子弟兵最大肯定，「我認為我們的球員有時會經歷挫折，隨後並瘋狂的奮鬥去克服，我們看起來有機會扳平比分並試圖獲勝，但最後這沒有發生，至少我們的球員曾經戰鬥過了」。

The new Chiefs WR duo is so fast..



Xavier Worthy: 4.21 40-yard dash

Rashee Rice: 119 MPH pic.twitter.com/HATQswm0Lu — NFL Memes (@NFL_Memes) September 6, 2024

「這是一場戰鬥到最後的比賽，」酋長隊主帥里德（Andy Reid）提及，「當他們說這是一場一英寸的比賽時，可能內容會比這更短」。