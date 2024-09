沃西兩次關鍵達陣　NFL開幕戰酋長27比20力退烏鴉奪開門紅

▲沃西 (Xavier Worthy)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間6日)堪薩斯酋長主場進行與巴爾的摩烏鴉的賽季開幕戰,酋長隊靠著四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes )和新秀接球手沃西 (Xavier Worthy)兩次達陣表現的帶領下,在比賽末段擋住烏鴉隊的超級反撲,以27比20收下比賽,延續了雙方交手的統治地位。

The first time Xavier Worthy touched the football in an NFL game: pic.twitter.com/aiHjHFK1Q8 [廣告]請繼續往下閱讀... September 6, 2024

上半場後段,馬霍姆斯一次糟糕的傳球被烏鴉後衛史密斯(Roquan Smith)攔下,幫助球隊在中場休息前將比分追至10比13;烏鴉隊在上賽季一共有兩次中場休息前處於落後。

下半場開始後,酋長隊很快的以81碼達陣擴大領先優勢;烏鴉隊隨後也發動反擊,傑克遜(Lamar Jackson)在一次進攻中找到近端鋒萊利(Isaiah Likely),他們聯手完成49碼達陣,幫助烏鴉將比分追至17比20三分差。

Xavier Worthy is really a Kansas City Chief



: #Kickoff2024 on NBC/Peacock

: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/6fVsiolvAX — NFL (@NFL) September 6, 2024

緊接著酋長隊沃西在35碼處接獲馬霍姆斯的傳球成功達陣,在比賽還剩10分鐘時幫助球隊將比分改寫為27比17。

比賽還剩4分54秒時,烏鴉隊塔克(Justin Tucker)35碼達陣將比分追至20比27;然而在比賽還剩五秒時,烏鴉隊傑克遜在達陣區錯失了大空位的弗勞爾斯(Zay Flowers),隨後傑克遜在比賽時間結束前找到萊利,後者成功達陣,但經由檢視後萊利的腳趾沒有觸及到後防線,被判定達陣不算,在這場峰迴路轉的比賽中最終由酋長驚險收下勝利。

Game of inches pic.twitter.com/0P53jQh4ty — Yahoo Sports (@YahooSports) September 6, 2024

「我以為這是一次達陣,」烏鴉隊傑克遜賽後沮喪說道,「我仍然認為這是一次達陣,」

主帥哈博(John Harbaugh)也表示雖然可惜,但他仍給予子弟兵最大肯定,「我認為我們的球員有時會經歷挫折,隨後並瘋狂的奮鬥去克服,我們看起來有機會扳平比分並試圖獲勝,但最後這沒有發生,至少我們的球員曾經戰鬥過了」。

The new Chiefs WR duo is so fast..



Xavier Worthy: 4.21 40-yard dash

Rashee Rice: 119 MPH pic.twitter.com/HATQswm0Lu — NFL Memes (@NFL_Memes) September 6, 2024

「這是一場戰鬥到最後的比賽,」酋長隊主帥里德(Andy Reid)提及,「當他們說這是一場一英寸的比賽時,可能內容會比這更短」。