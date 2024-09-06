直落二擊敗納瓦羅　莎芭蓮卡連兩年晉級美網最終決賽

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單4強，白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、7比6（2）力克地主好手納瓦羅（Emma Navarro）。莎芭蓮卡連續兩年闖進美網最終決賽，劍指冠軍。

首盤早早取得破發後，莎芭蓮卡靠著暴力發球鞏固了自己的發球勝盤局，以6比3贏下第一盤，在第一盤中莎芭蓮卡16個致勝分是納瓦羅的兩倍。

第二盤莎芭蓮卡再度破發得手，以5比3領先；此時納瓦羅突然小宇宙爆發，她追至4比5後憑藉著接發時的正手致勝球讓莎芭蓮卡出現致命反拍失誤，納瓦羅成功破掉莎芭蓮卡的發球勝賽局，第二盤雙方5比5戰平。

緊接著第二盤來到搶七，莎芭蓮卡在0比2落後的時候重振旗鼓，一記威力強大的扣殺讓她以連奪7分之姿拿下搶七，終場莎芭蓮卡就如願以6比3、7比6（2）直落二晉級美網冠軍賽。

Undeniable.



Aryna Sabalenka earns a second chance at the US Open title this Saturday! pic.twitter.com/xNqOzvcMKS — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024

「好吧，夥計們，現在你們該為我加油了，」莎芭蓮卡在擊敗地主納瓦羅後受訪時笑著說道，「我已經準備好面對任何人，從去年決賽吸取失利教訓，我真的希望我能比去年做得更好一點」。

贏得這場勝利後，莎芭蓮卡也成為2018-19年小威廉斯（Serena Williams）以來第一位能連續兩年晉級美網決賽的女子球員。