直落二擊敗納瓦羅　莎芭蓮卡連兩年晉級美網最終決賽

▲莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單4強,白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以6比3、7比6(2)力克地主好手納瓦羅(Emma Navarro)。莎芭蓮卡連續兩年闖進美網最終決賽,劍指冠軍。

首盤早早取得破發後,莎芭蓮卡靠著暴力發球鞏固了自己的發球勝盤局,以6比3贏下第一盤,在第一盤中莎芭蓮卡16個致勝分是納瓦羅的兩倍。

第二盤莎芭蓮卡再度破發得手,以5比3領先;此時納瓦羅突然小宇宙爆發,她追至4比5後憑藉著接發時的正手致勝球讓莎芭蓮卡出現致命反拍失誤,納瓦羅成功破掉莎芭蓮卡的發球勝賽局,第二盤雙方5比5戰平。

緊接著第二盤來到搶七,莎芭蓮卡在0比2落後的時候重振旗鼓,一記威力強大的扣殺讓她以連奪7分之姿拿下搶七,終場莎芭蓮卡就如願以6比3、7比6(2)直落二晉級美網冠軍賽。

Undeniable.



Aryna Sabalenka earns a second chance at the US Open title this Saturday! pic.twitter.com/xNqOzvcMKS