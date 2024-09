C羅踢進生涯900球成史上第一人　豪言目標是1000球

▲葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

葡萄牙在歐國聯主場迎戰克羅埃西亞的比賽中,傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)在第34分鐘的時候踢進職業生涯第900顆進球,成為史上第一個在俱樂部球隊和國家隊正式比賽中合計攻進900個進球里程碑的球員,創造歷史。

I dreamed of this, and I have more dreams. Thank you all! pic.twitter.com/2SS3ZoG2Gl [廣告]請繼續往下閱讀... September 5, 2024

比賽第34分鐘, C羅接獲隊友門德斯(Nuno Mendes)的傳中,在6碼處抽射成功破門得分,幫助葡萄牙取得2比0領先,而球隊最終則以2比1獲勝。

「這意義重大,」C羅賽後說道,「這是我長期以來想要達到的里程碑,我知道我會達到這個數字,因為當我繼續踢球時,它會自然發生」。

CRISTIANO RONALDO REACHES 900 CAREER GOALS FOR CLUB AND COUNTRY



JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM



pic.twitter.com/Dl08Pf9w3C — CentreGoals. (@centregoals) September 5, 2024

而在當下進球後的慶祝活動中,C羅舉起雙手摀住臉,然後跪倒在地,「這很令人激動,因為這是一個里程碑,」C羅提到當下感受時補充, 「這似乎與任何其他里程碑沒什麼不同,但只有我和我周圍的人知道,每天工作、保持身體和心理健康、踢進900 球是多麼辛苦,這是我職業生涯中一個獨特的里程碑。 」

Cristiano Ronaldo was emotional after scoring his 900th goal pic.twitter.com/lpwhzzy1uJ — B/R Football (@brfootball) September 5, 2024

作為5屆金球獎得主的C羅,目前生涯進球數排名第一,足足領先第二名、阿根廷球星梅西(Lionel Messi)58個。梅西以842個進球次之,第三名則是巴西傳奇球王比利(Pelé)的765個。

此外C羅也是史上第一個進球數來到800大關的人,他是在2021年底、生涯第二次效力曼聯時達成這一目標的;目前C羅在209場國際比賽中踢進131個進球,也是史上最多。

C羅在近期也明確表示,自己無意在短時間內放慢腳步,並且已經瞄準了下一個目標里程碑,「我想達到1000個進球,」C羅在YouTube頻道上對前曼聯隊友費迪南德(Rio Ferdinand)說道,隨後他估計這個目標可能會在41歲左右實現。

「對我來說,我在足球方面能取得的最好成績首先是達到900個進球,達成後我的挑戰則是來到1000個進球」。