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C羅踢進生涯900球成史上第一人　豪言目標是1000球

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

葡萄牙在歐國聯主場迎戰克羅埃西亞的比賽中，傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）在第34分鐘的時候踢進職業生涯第900顆進球，成為史上第一個在俱樂部球隊和國家隊正式比賽中合計攻進900個進球里程碑的球員，創造歷史。

比賽第34分鐘， C羅接獲隊友門德斯（Nuno Mendes）的傳中，在6碼處抽射成功破門得分，幫助葡萄牙取得2比0領先，而球隊最終則以2比1獲勝。

「這意義重大，」C羅賽後說道，「這是我長期以來想要達到的里程碑，我知道我會達到這個數字，因為當我繼續踢球時，它會自然發生」。

而在當下進球後的慶祝活動中，C羅舉起雙手摀住臉，然後跪倒在地，「這很令人激動，因為這是一個里程碑，」C羅提到當下感受時補充， 「這似乎與任何其他里程碑沒什麼不同，但只有我和我周圍的人知道，每天工作、保持身體和心理健康、踢進900 球是多麼辛苦，這是我職業生涯中一個獨特的里程碑。 」

作為5屆金球獎得主的C羅，目前生涯進球數排名第一，足足領先第二名、阿根廷球星梅西（Lionel Messi）58個。梅西以842個進球次之，第三名則是巴西傳奇球王比利（Pelé）的765個。

此外C羅也是史上第一個進球數來到800大關的人，他是在2021年底、生涯第二次效力曼聯時達成這一目標的；目前C羅在209場國際比賽中踢進131個進球，也是史上最多。

C羅在近期也明確表示，自己無意在短時間內放慢腳步，並且已經瞄準了下一個目標里程碑，「我想達到1000個進球，」C羅在YouTube頻道上對前曼聯隊友費迪南德（Rio Ferdinand）說道，隨後他估計這個目標可能會在41歲左右實現。

「對我來說，我在足球方面能取得的最好成績首先是達到900個進球，達成後我的挑戰則是來到1000個進球」。

關鍵字： 足球葡萄牙C羅

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