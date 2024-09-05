台日大戰明開打！中華隊今晚情蒐　鎖定三大投手迎戰強敵

▲陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

U18中華隊4日21比0擊敗泰國隊，以A組第一晉級複賽，6日將出戰日本，先發已有人選，總教練吳柏宏表示，預計由陽念希、陳睦衡以及曾偉喆從中挑選，「主要是要看一下日本打線再來決定。」

吳柏宏透露，目前日本隊在預賽的表現參考值不高，「因為對手速度都不快，現在他們評價是拉打居多，外角球攻擊沒這麼好，可是我認為這是跟對手有關，還是會翻一下甲子園的影片，再來評估。」

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情蒐除了提供日本隊預賽影片，也特別整理出甲子園比賽內容，吳柏宏直言，有這些資料很重要，對手投手準確度、球速以及戰術執行方面，都要再觀察。

昨日透露先發人選有5位，中華隊今天縮小至3人，吳柏宏點名陽念希、陳睦衡以及曾偉喆，「還是會從這3個人去挑。」林鉑濬則一樣在牛棚待命，「當然是希望不要用到啦。」

兩隊先發投手預計今晚公布，吳柏宏表示，目前尚未了解對方投手，「會利用公布後到早上的時間，好好瞭解一下投手習性，我猜他們應該是會派左投。」

陳睦衡已在2日首戰先發扛韓，5.1局投球只被敲2安，投出7次三振無失分，球速最快152飆個人最速。陽念希、曾偉喆昨對泰國相繼登板，皆後援1局飆出3K。