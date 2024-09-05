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第3屆台大土木盃路跑開放報名！理事長盼連繫同學、校友感情

▲第3屆台大土木盃路跑開放報名。（圖／台大土木系友會提供）

▲第3屆台大土木盃路跑開放報名。（圖／台大土木系友會提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣大學土木工程學系及台大土木系校友會將於2024年11月30日舉辦第三屆台大土木盃路跑，這項活動不僅是台大校友們重聚的重要場合，更是一場健康與凝聚共識的盛事。台大土木系校友會理事長谷念勝不只親自擔任賽事宣傳大使，他也強調此活動對於促進校友之間的連結以及強化土木工程界的社會責任感具有深遠意義。

谷念勝理事長，民國79年台大土木系畢業，今年已經畢業34年，他回顧了土木系在台灣光復後的巨大貢獻，特別是高速公路等重大公共工程的建設，他特別提到，台大土木系不僅在學術研究上有傑出的表現，畢業校友們也在工程實務上發揮了關鍵作用。然而，谷念勝也觀察到，校友之間的聯繫相對較弱，尤其是與業界的聯結。他表示，「台大土木系的校友們在教職人員比例較高，這讓我們在業界的凝聚力顯得相對薄弱。」

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自疫情爆發以來，實體活動受到極大限制，谷念勝感慨地提到，這不僅拉遠了人與人之間的距離，也影響了校友間的交流。為了重振土木系的凝聚力，台大土木校友會在疫情結束後積極籌辦了首屆校園路跑活動。谷念勝表示，「路跑活動是我們校友、老師和同學們重聚的一大契機，也是促進健康與交流的重要平台。」

他進一步介紹，首屆路跑活動在系所正門口舉行，而第二屆則移師到大操場，今年，第三屆土木盃路跑活動將在台大田徑場展開，路線設計涵蓋了整個台大校園，全程5.4公里。谷念勝強調，「這次活動歡迎不僅限於土木系校友，還鼓勵企業團體和其他專業的朋友們一同參加，藉此增進不同領域間的互動與合作。」

谷念勝認為，路跑活動不僅是一場體能挑戰，更是一種象徵著土木系校友們凝聚力的具體表現。他指出，「一輩子不會只有一個團體，求學過程中的同學們是我們一生的重要夥伴。透過這樣的活動，我們希望加強校友間的聯繫，共同探討工程實務與社會責任。」

▲第3屆台大土木盃路跑開放報名。（圖／台大土木系友會提供）

▲第3屆台大土木盃路跑開放報名。（圖／台大土木系友會提供）

2024年台大土木盃將設有多個比賽項目，包括半馬21.2K、挑戰組10.6K和休閒組5.3K，適合各類型的跑者參與。歡迎喜愛路跑的民眾在9月30日前上眾點資訊報名網報名。活動現場將設有帳篷休息區，並提供豐富的獎項，以激勵參賽者們的積極參與。

本次活動還將提供半馬接力組/4人，讓更多人能夠組隊參與，享受深秋五彩繽紛時刻在美麗台大校園參與健康活動。每隊達10人以上可獲得【2024台大土木盃專屬團旗】，若達25人，還會配專屬帳蓬，報名已於2024年4月20日開放，並將於9月30日截止。報名方式僅限網上報名（https://www.focusline.com.tw/41130FK/Activities/Activities.aspx），參賽者可選擇個人或團體報名。

關鍵字： 台大路跑

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