6年1.51億美元　巨人續約三壘金手套查普曼

▲查普曼（Matt Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人稍早宣布與陣中金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）達成6年1.51億美元續約，合約將從2025年開始，持續到2030年賽季。

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查普曼在今年3月份跟巨人簽署了一份1800萬美元的一年合約，其中包含2025年和2026年的球員選項以及2027年的共同選項。在本賽季的 136場比賽當中，查普曼的打擊三圍為0.247/.333/.445，他打出33支二壘安打、22 支全壘打和69分打點。

Matt Chapman sends Oracle Park into a frenzy with some late heroics! pic.twitter.com/an4wJCvtPy — MLB (@MLB) August 31, 2024

查普曼目前6.0的WAR值排在巨人隊內第一，在聯盟中則是排名第八，與響尾蛇隊馬堤（Ketel Marte）並列；121OPS+在三壘手中排名第四。