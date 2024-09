6年1.51億美元　巨人續約三壘金手套查普曼

▲查普曼(Matt Chapman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人稍早宣布與陣中金手套三壘手查普曼(Matt Chapman)達成6年1.51億美元續約,合約將從2025年開始,持續到2030年賽季。

OFFICIAL: The #SFGiants and IF Matt Chapman have agreed to terms on a six-year contract extension pic.twitter.com/1AUUzapfEi