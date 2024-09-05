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戰神應援軍創先例添「男神」！前女團「G.O.F」成員也加入

▲台新戰神添啦啦隊生力軍。（圖／台新戰神提供）

▲台新戰神添啦啦隊生力軍，左起闕闕、講薑、黑黑、Kira。（圖／台新戰神提供）

記者簡名杉／綜合報導

台新育樂今宣布臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders再添生力軍，創籃壇先例延攬6位男神Cooper、Way、傳恩、阿戴、瑋瑋與皓皓加入，女神團隊除原班底橘兒、柳柳、俐蓁、甜心、蔓妮、彭彭外，也加入四位新成員闕闕、講薑、黑黑及Kira，另外也網羅極具潛力，年僅18歲的Momo擔任練習生，全新賽季將由男神與女神聯手為戰神應援，注入更多表演元素，讓戰友們觀賽體驗全面升級。

Taishin Wonders首次徵選男性成員，新成員阿戴、瑋瑋、皓皓為今年2024亞洲啦啦隊錦標賽國手，具備優異的競技啦啦隊技巧，無論是與女生配合拋擲、立肩、上手，或個人空翻都難不倒。傳恩、Cooper及Way三人皆為表演藝術工作者，懷抱熱情與活力，於表演同時展現十足魅力，用酷帥笑容圈粉無數。

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▲台新戰神添啦啦隊生力軍。（圖／台新戰神提供）

▲台新戰神添啦啦隊生力軍，首次加入男性隊員。（圖／台新戰神提供）

傳恩更曾代表台灣參與世界盃啦啦隊錦標賽獲得嘻哈團體組第三名，具備競技基礎；Cooper畢業於演藝事業系，具備舞蹈、歌唱、花式籃球等多樣才藝，獲知入選的當下，他開心的說，「希望能讓大家感受到男生成員加入後，不一樣的球場應援魅力。」Way過去為TVBS簽約合作藝人，目前主要參與戲劇、廣告拍攝，擅長舞風為來自牙買加文化的「Dancehall」，表演魅力十足的Way相當期待能結合自己的專業，未來與女神們一同演出，碰撞不同火花。

今年Taishin Wonders徵選共收到300多份報名表，第二階段選出30位女生進入決選，綜合考量熱情活力、舞蹈、表演魅力、特色才藝等，最終選出4位正式成員與1位練習生加入。台新育樂總經理林祐廷與啦啦隊總監Anny安妮不約而同認為「眼緣與表演魅力相當重要。」總經理林祐廷更特別提到，「評審觀察從台下就開始，能全程都保持笑容是相當重要的。」新成員中，最受球迷熟知的為前職籃啦啦隊闕闕與前職棒啦啦隊練習生的講薑，對於能再次重返啦啦隊舞台，熱愛跳舞的闕闕已迫不及待號召粉絲們，「闕闕回來了！你們準備好了嗎！」，講薑則是興奮的表示「接到電話當下想大吼大叫，好像做夢一樣，很感謝球迷一直等我回來，我們球場見。」

於18歲就參與DD52女團選秀節目的黑黑，當時獲得冠軍以女團「G.O.F」出道3年，表演資歷豐富的她，加入啦啦隊仍是她的一大挑戰，個性酷帥的她笑稱，「保持笑容展現活潑可愛真的太難了，我會努力將自己的熱情感染給戰友們。」而Kira畢業於舞蹈系，為台灣競技啦啦隊國家代表隊選手，曾代表台灣拿到世界冠軍及亞軍的殊榮，也是國內常勝軍monster競技啦啦隊的隊員，於決選現場展現跳躍劈腿絕技，讓評審驚艷，現場即興帶動為戰神加油活力十足，順利獲選為Taishin Wonders一員，她難掩興奮之情的說：「希望能用競技啦啦隊的專長，為球場應援帶來不同的演出。」 

▲台新戰神添啦啦隊生力軍。（圖／台新戰神提供）

▲台新戰神添啦啦隊生力軍，18歲練習生momo。（圖／台新戰神提供）

本次唯一錄取的練習生為年僅18歲的Momo，從小學舞迄今共14年，舉手投足展現十足的表演魅力與穩健的台風，加上自然的笑容與散發的活力，深獲評審一致肯定，客座評審樂天女孩總監筱晴老師更特別點名：「最讓我印象深刻的就是Momo的笑容。」Taishin Wonders啦啦隊總監Anny安妮認為Momo天賦條件都相當好，具備培養潛力，唯一缺點為缺乏實戰演出經驗，故特別開設練習生一職，「希望她能在這一年觀摩學習中，蛻變成長。」

臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders新賽季，除了持續帶來多元舞風的演出外，也將進行競技啦啦隊相關訓練，將競技啦啦的特技結合舞蹈演出，帶給戰友們驚豔的表演，新球季一起嗨翻戰神主場。
 

關鍵字： 台新戰神TPBL台籃GOF女團

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