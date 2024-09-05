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達比修有回來了！僅投2.2局仍贏得掌聲　松井裕樹接手中繼

記者王真魚／綜合報導

教士隊日本投手達比修有睽違98天重返投手丘，對老虎之戰僅投2.2局挨轟失3分退場。松井裕樹接手後援1.1局失掉2分。

達比修有在5月30日對馬林魚隊的比賽後因左腿僵硬被列入15天的傷兵名單；7月因「家庭事務」被從大聯盟40人名單中移除，被放進限制名單。

教士目前以5.5場差距追趕領先的道奇隊，當達比修有登上投手丘時，主場球迷高喊「有（Yu）！有（Yu）！」並起立鼓掌歡迎他。

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達比修有開局輕鬆取得兩出局，不過面對第三棒維爾林（Matt Vierling），被擊出陽春砲。

第二局，達比修有保送首名打者，隨後又被安打形成無人出局一、二壘有人的危機，接著因為暴投使得跑者進壘。在一出局二、三壘有人時，因內野滾地球失掉1分。

儘管如此，主場球迷仍對達比修有發出熱烈的支持聲援。達比修有回應這份聲援，隨即製造中外野飛球出局，不過第二局已經投了47球。

第三局，達比修有再次面對兩出局的二壘危機，讓第5棒基斯（Colt Keith）擊出適時打點安打，使得他連續三局失分，隨後被換下。

當達比修有回到板凳時，球迷們給予了他熱烈的掌聲。接手中繼的是松井裕樹，這是他本季第60場出賽，成功製造二壘飛球解危。

達比修有此戰僅投2.2局被敲4支安打，包括1轟失掉3分，投了63球，另有4次三振、2次四壞保送。

松井裕樹4局續投，挨了1轟，總計後援1.1局被敲1安就是全壘打，失掉2分責失。

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 教士隊達比修有松井裕樹失利掌聲

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