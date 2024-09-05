時代的眼淚　梅西、C羅21年來首次都未獲金球獎提名

▲梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝自X／B24PT）



實習記者胡冠辰／綜合報導

創紀錄的八次金球獎得主梅西（Lionel Messi）與五次獲得金球獎的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），兩人皆不在今年金球獎的提名名單之內，這是自2003年以來第一次兩位傳奇球星都未被提名金球賽，而金球獎將在今年10月28日頒發。

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo and Leo Messi, out of the Ballon d’Or nominees for the first time since 2003. pic.twitter.com/ROmuQ3Wa5j [廣告]請繼續往下閱讀... September 4, 2024

相較於梅西、C羅本屆沒入選，廣為人知的西甲球星維尼修斯（Vinicius Junior）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及英超球星哈蘭德（Erling Haaland）、羅德里（Rodri）；德甲拜仁慕尼黑射手凱恩（Harry Kane）等人都在名單內，今年在世界盃大放異彩的西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）也獲得提名。

Por PRIMERA VEZ DESDE 2003 ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo estarán NOMINADOS al BALÓN DE ORO.



Sí, pasaron ¡21 AÑOS! pic.twitter.com/qUo01LP4Az — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2024

今年37歲的梅西在2006年首次獲得提名，並於2009年贏得生涯第一座金球獎，開啟連續四年獲獎的霸業。C羅首次獲得提名則是在2003 年。

梅西與C羅今年未在金球獎提名名單，一大部分原因是因為他們都離開了歐洲頂級足球俱樂部，梅西目前效力美職聯邁阿密國際，而C羅則是沙烏地阿拉伯聯賽的阿爾納斯爾隊。

For the first time in 21 years, the Ballon d'Or shortlist does not include Messi or Ronaldo pic.twitter.com/ry8CckRMQb — B/R Football (@brfootball) September 4, 2024

女子方面，五名美國球星進入了提名名單，包括隊長兼中場的霍蘭（Lindsey Horan）、門將內赫（Alyssa Naeher）以及前鋒羅德曼（ Trinity Rodman）、史密斯（Sophia Smith）和斯旺森（Mallory Swanson）。

至於足球強權西班牙今年則是有5名女子球星入選，分別是邦馬蒂（Aitana Bonmatí）、卡爾登泰（Mariona Caldentey）、吉哈羅（Patri Guijarro）、帕拉盧埃洛（Salma Paralluelo）和普特拉斯（Alexia Putellas）。

最後英格蘭入選提名名單內的女子球員為漢普（Lauren Hemp）、詹姆斯（Lauren James）以及布朗茲（Lucy Bronze）。