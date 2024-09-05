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時代的眼淚　梅西、C羅21年來首次都未獲金球獎提名

▲梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝自X／B24PT）

▲梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝自X／B24PT）

實習記者胡冠辰／綜合報導

創紀錄的八次金球獎得主梅西（Lionel Messi）與五次獲得金球獎的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），兩人皆不在今年金球獎的提名名單之內，這是自2003年以來第一次兩位傳奇球星都未被提名金球賽，而金球獎將在今年10月28日頒發。

相較於梅西、C羅本屆沒入選，廣為人知的西甲球星維尼修斯（Vinicius Junior）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及英超球星哈蘭德（Erling Haaland）、羅德里（Rodri）；德甲拜仁慕尼黑射手凱恩（Harry Kane）等人都在名單內，今年在世界盃大放異彩的西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）也獲得提名。

今年37歲的梅西在2006年首次獲得提名，並於2009年贏得生涯第一座金球獎，開啟連續四年獲獎的霸業。C羅首次獲得提名則是在2003 年。

梅西與C羅今年未在金球獎提名名單，一大部分原因是因為他們都離開了歐洲頂級足球俱樂部，梅西目前效力美職聯邁阿密國際，而C羅則是沙烏地阿拉伯聯賽的阿爾納斯爾隊。

女子方面，五名美國球星進入了提名名單，包括隊長兼中場的霍蘭（Lindsey Horan）、門將內赫（Alyssa Naeher）以及前鋒羅德曼（ Trinity Rodman）、史密斯（Sophia Smith）和斯旺森（Mallory Swanson）。

至於足球強權西班牙今年則是有5名女子球星入選，分別是邦馬蒂（Aitana Bonmatí）、卡爾登泰（Mariona Caldentey）、吉哈羅（Patri Guijarro）、帕拉盧埃洛（Salma Paralluelo）和普特拉斯（Alexia Putellas）。 

最後英格蘭入選提名名單內的女子球員為漢普（Lauren Hemp）、詹姆斯（Lauren James）以及布朗茲（Lucy Bronze）。

關鍵字： 足球金球獎梅西C羅

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