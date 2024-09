時代的眼淚　梅西、C羅21年來首次都未獲金球獎提名

▲梅西(Lionel Messi)與羅納度(Cristiano Ronaldo)。(圖/翻攝自X/B24PT)



創紀錄的八次金球獎得主梅西(Lionel Messi)與五次獲得金球獎的「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo),兩人皆不在今年金球獎的提名名單之內,這是自2003年以來第一次兩位傳奇球星都未被提名金球賽,而金球獎將在今年10月28日頒發。

