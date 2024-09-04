蕭翔文帕運奪銅歸國「榮耀屬於大家」　恩師因他圓了奧運夢

▲巴黎帕運跆拳道銅牌選手蕭翔文（右）與教練吳燕妮（左）載譽返國。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤量級銅牌，他今(4)日搭機返抵國門，大批親友到場接機。蕭翔文表示，「這個榮耀屬於大家，不只我一個人。」他也希望透過本屆的帕運，讓更多人看見、認識帕拉運動。

蕭翔文目前就讀國立中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育研究所，從國小五年級開始學習跆拳道，多次參加全運會及全大運。

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21歲時，蕭翔文因為一場車禍導致右臂神經叢損傷，在女友與家人的鼓勵下，逐漸重拾信心並開始擔任教練。因緣際會下，蕭翔文以身障選手身分重回賽場，並奪下2022杭州亞帕運金牌，今年更上一層樓，踢下帕運銅牌。

蕭翔文教練吳燕妮曾有奧運夢想，她說比賽需要天時地利人和，當時錯過了機會，這一次覺得上帝幫助她圓夢，培育到蕭翔文，來到帕運感到相當榮幸。

▲蕭翔文邀恩師吳燕妮一起高舉會旗繞場。（圖／體育署提供）

當蕭翔文在帕運銅牌戰踢贏西班牙畢雅羅伯斯(Joel Martin Villalobos)後，他和吳燕妮一起高舉會旗繞場。吳燕妮今日受訪時說，選手退役之後想說這輩子大概也沒機會這樣做了，沒想到上帝突然給了這次機會，「而且我那時候就是上去，本來是想說會旗要給翔文，翔文就說，要不要我們一起繞？」

「第一個就是要感謝中華帕拉林匹克總會跟體育署。」蕭翔文說，這次備戰真的幫助蠻多，不僅讓他們進駐國家運動訓練中心，吃的部分不用擔心，訓練場地也不必跑很遠，醫療資源也很不錯，體重控制的問題還有營養師調配，比賽的營養品也提前準備。

蕭翔文說，有些長官跟家人親朋好友特地飛來，給他們加油鼓勵支持，一些電視機前不認識的朋友也給了支持與動力，很感謝所有人。

▲巴黎帕運跆拳道銅牌選手蕭翔文載譽返國。（圖／體育署提供）