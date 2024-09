這是每個運動員的惡夢！　費德勒首談辛納的禁藥爭議

▲費德勒(Roger Federer)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)因為在今年三月份進行類固醇檢測結果兩次呈現陽性反應,進而陷入禁藥疑雲。坐擁5座美網冠軍、瑞士特快車費德勒(Roger Federer)談到自己的看法,並力挺小老弟,費德勒表示,「還沒有百分之百確定到底發生什麼事的時候,辛納不用被禁賽」。

Roger Federer on Jannik Sinner’s case, ‘I think we all trust pretty much that Jannik didn’t do anything, but the inconsistency potentially that he didn’t have to sit out while they weren’t 100% sure what was going on, I think that’s the question that needs to be answered’



