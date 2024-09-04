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田曉雯帕運女單獲銅、個人第2面獎牌　沒有辜負大家期待

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國桌球女將田曉雯台灣時間今（3）日在「2024年巴黎帕拉林匹克運動會桌球女子單打TT10級4強戰，以6比11、5比11、11比8、14比12、8比11不敵波蘭好手帕提卡（Natalia Partyka），雖然無緣金牌戰，但仍進帳1面銅牌。賽後田曉雯表示，感覺有點可惜。

田曉雯在小琉球長大，因右手神經萎縮，無法翻正及舉高，只有左手可以正常使用，她在母親的鼓勵下開始學習桌球，逐漸在國際賽場繳出亮眼成績，尤其上屆東京帕運更是台灣代表團唯一站上頒獎台的選手，是田曉雯選手生涯的重大里程碑。

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▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

這次踏上巴黎帕運舞台，田曉雯與好友林姿妤攜手在WD20級女雙勇奪銀牌後，緊接著立刻站上女單TT10級賽場，昨役擊敗澳洲巴黎奧運國手塔柏爾（Melissa Tapper），她成功取得4強門票，不僅確定保底獎牌，更進帳個人在本屆帕運的第2面獎牌，今日4強戰再拼獎牌成色。

在4強面對波蘭女將帕提卡（Natalia Partyka），田曉雯帶著衝擊心態力拚對手，沒想到前2局卻以6比11、5比11遭到聽牌，所幸她即時調整，立刻以11比8、14比12扳平戰局，可惜決勝第5局在未能守住領先優勢情況下，以8比11吞敗，最終獲得1面銅牌。

田曉雯賽後表示，感覺有點可惜，畢竟最後1局一度領先，卻沒能拿下勝利，但她自認很享受比賽，並感謝教練、後勤團隊的照顧，給予選手最好的資源，尤其是提前進駐國訓中心長期集訓，「這次有把該發揮的發揮出來，沒有太大的遺憾，也很開心沒有辜負大家的期待。」

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

▲▼我國桌球女將田曉雯奪女單銅牌 。（圖／體育署提供）

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關鍵字： 2024奧運巴黎帕運

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