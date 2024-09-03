黃天賜被虧跑步像「空轉」　國際賽首盜振奮：想像自己是陳晨威

▲▼2024U18亞青黃天賜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18中華隊當家游擊黃天賜，看似身手矯健，但其實腳程並不快，被虧腳都在「空轉」，2日首戰對韓國4局下跑出盜壘成功，讓他相當振奮，差點想拔壘包慶祝，想像自己是陳晨威。

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黃天賜3局下關鍵安打推進前一棒江庭毅，讓中華隊有機會得分，他坦言，「那打席短打戰術沒做好，自己拿手的任務沒做好，很想幫助球隊，所以想辦法推進，能打出安打很開心。」

「國內比賽的盜壘數用一隻手數得出來。」黃天賜坦言，「看到盜壘戰術時嚇了一跳，心想『確定嗎？』因為我的腳真的很慢，大家都說我在空轉，其實我也不太知道為什麼，我感覺自己跑很快，但看影片好像真的在空轉。」這次終於在國際賽發揮「盜壘」，讓他相當開心，他笑言，「到二壘時，還看壘包一下，原來盜壘成功是這種感覺，想像一下自己是陳晨威全力跑。」

雖然腳程是劣勢，黃天賜仍盡力彌補，「打出去無論滾地球、飛球都全力衝刺，起碼要讓大家看起來認真跑。」守游擊需要移動範圍大，他也有對策，「有詢問學長，學習看配球調整站位，一開始就要觀察打者習性做準備，韓國第四棒都在拉打，人工草皮可以守後面一點。」

平鎮學長董子恩也以腳程慢為名，若兩人比賽跑步誰會贏，黃天賜說，「可能我會贏一點點。」