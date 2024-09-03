運動雲

>

黃天賜被虧跑步像「空轉」　國際賽首盜振奮：想像自己是陳晨威

▲▼2024U18亞青黃天賜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18亞青黃天賜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18亞青黃天賜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18中華隊當家游擊黃天賜，看似身手矯健，但其實腳程並不快，被虧腳都在「空轉」，2日首戰對韓國4局下跑出盜壘成功，讓他相當振奮，差點想拔壘包慶祝，想像自己是陳晨威。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃天賜3局下關鍵安打推進前一棒江庭毅，讓中華隊有機會得分，他坦言，「那打席短打戰術沒做好，自己拿手的任務沒做好，很想幫助球隊，所以想辦法推進，能打出安打很開心。」

「國內比賽的盜壘數用一隻手數得出來。」黃天賜坦言，「看到盜壘戰術時嚇了一跳，心想『確定嗎？』因為我的腳真的很慢，大家都說我在空轉，其實我也不太知道為什麼，我感覺自己跑很快，但看影片好像真的在空轉。」這次終於在國際賽發揮「盜壘」，讓他相當開心，他笑言，「到二壘時，還看壘包一下，原來盜壘成功是這種感覺，想像一下自己是陳晨威全力跑。」

雖然腳程是劣勢，黃天賜仍盡力彌補，「打出去無論滾地球、飛球都全力衝刺，起碼要讓大家看起來認真跑。」守游擊需要移動範圍大，他也有對策，「有詢問學長，學習看配球調整站位，一開始就要觀察打者習性做準備，韓國第四棒都在拉打，人工草皮可以守後面一點。」

平鎮學長董子恩也以腳程慢為名，若兩人比賽跑步誰會贏，黃天賜說，「可能我會贏一點點。」

關鍵字： 中華隊U18亞青游擊手盜壘黃天賜

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

甲子園看不到！「台灣美女短褲熱舞」U18日本隊看得目不轉睛

甲子園看不到！「台灣美女短褲熱舞」U18日本隊看得目不轉睛

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

新控球之神只打26分鐘摘金　哈利伯頓自爆在美國隊忙著「招攬」

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

甲子園看不到！「台灣美女短褲熱舞」U18日本隊看得目不轉睛

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

4啦啦隊太讚　日本武士隊視覺衝擊

5大聯盟球探評陳睦衡生涯最佳表現

最新新聞

1黃天賜國際賽首盜：想像是陳晨威

2古林再吸引美、日球探　火腿最多人

3哀宥宇對泰國先發　練習賽飆速150

4U18韓教頭讚台灣雙投「比預期強」

5程銘志好猛　挺進帕運桌球男單金牌戰

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟捨不得李洋退役？　深情獻唱《永遠的畫面》

逆轉3分砲太興奮！　高宇杰不好意思：動作有點太大

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366