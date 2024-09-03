柯瑞外線幫手+1？　勇士邀三分命中率近4成「9指神射」試訓

▲勇士邀9指神射貝爾坦斯試訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)拆夥，灣區火速網羅過去5季砍了1322顆三分的神射希爾德(Buddy Hield)入隊，組成新版「浪花兄弟」，根據《NBC體育》的消息，勇士最近又邀另一位資深射手貝爾坦斯(Davis Bertans)試訓，這位31歲前鋒生涯三分命中率達到39.6%。

灣區3巨頭解體後，陸續補進生涯三分命中率達4成、近5季共砍了1322顆三分的資深神射希爾德，頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)等人，最近又將目光放到 「9指神射」貝爾坦斯身上，邀請這位擁有8年NBA資歷的射手試訓。

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貝爾坦斯的經紀人卡爾尼蒂斯(Arturs Kalnitis)在IG上證實此事，「貝爾坦斯將與勇士一起為即將到來的賽季做準備，祝你在灣區好運。」不過根據《NBC體育》記者強森(Dalton Johnson)的消息，貝爾坦斯還未收到勇士的訓練營邀約，灣區目前正在「考察」多名自由球員。

▲勇士邀9指神射貝爾坦斯試訓。（圖／達志影像／美聯社）

一位消息來源表示，貝爾坦斯是個「值得關注的名字」。這位31歲射手上季先後披雷霆與黃蜂戰袍，共出賽43場。他生涯三分命中率達到39.6%，2019-20賽季效力巫師時打出生涯年，場均能砍15.4分、4.5籃板和1.7助攻，三分命中率高達 42.4%。

貝爾坦斯來自拉脫維亞，小時候因為一場意外失去右手無名指一部分指節，因此有「9指神射」的稱號。他即將迎來第9個NBA賽季，目前還在尋找新東家，他是否會成為NBA歷史三分球王柯瑞新賽季的幫手，受到各界矚目。