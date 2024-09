柯瑞外線幫手+1？　勇士邀三分命中率近4成「9指神射」試訓

▲勇士邀9指神射貝爾坦斯試訓。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)拆夥,灣區火速網羅過去5季砍了1322顆三分的神射希爾德(Buddy Hield)入隊,組成新版「浪花兄弟」,根據《NBC體育》的消息,勇士最近又邀另一位資深射手貝爾坦斯(Davis Bertans)試訓,這位31歲前鋒生涯三分命中率達到39.6%。

灣區3巨頭解體後,陸續補進生涯三分命中率達4成、近5季共砍了1322顆三分的資深神射希爾德,頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)等人,最近又將目光放到 「9指神射」貝爾坦斯身上,邀請這位擁有8年NBA資歷的射手試訓。

貝爾坦斯的經紀人卡爾尼蒂斯(Arturs Kalnitis)在IG上證實此事,「貝爾坦斯將與勇士一起為即將到來的賽季做準備,祝你在灣區好運。」不過根據《NBC體育》記者強森(Dalton Johnson)的消息,貝爾坦斯還未收到勇士的訓練營邀約,灣區目前正在「考察」多名自由球員。

一位消息來源表示,貝爾坦斯是個「值得關注的名字」。這位31歲射手上季先後披雷霆與黃蜂戰袍,共出賽43場。他生涯三分命中率達到39.6%,2019-20賽季效力巫師時打出生涯年,場均能砍15.4分、4.5籃板和1.7助攻,三分命中率高達 42.4%。

貝爾坦斯來自拉脫維亞,小時候因為一場意外失去右手無名指一部分指節,因此有「9指神射」的稱號。他即將迎來第9個NBA賽季,目前還在尋找新東家,他是否會成為NBA歷史三分球王柯瑞新賽季的幫手,受到各界矚目。

Regarding the picture Davis Bertans’ agent posted on Instagram earlier: Sources say Bertans has been invited to workout for the Warriors but no camp invite has been extended. Multiple veteran free agents have been in every week. One source called Bertans a “good name to watch” pic.twitter.com/bEnP8BZskS